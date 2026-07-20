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Barrio residencial Centre ville vue degagee

Netanya, Israel
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$721,600
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ID: 38340
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Israel Zangvil, 15

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Hermoso apartamento en venta en el centro de Netanya cerca de Shuk, centro comercial y estación central de autobuses. Nuevo edificio. 8a planta en 12 con 2 ascensores. Tres habitaciones. 2 baños. 90 m2 + 12 m2 de mirpeset. 1 plaza de aparcamiento. 1 sótano. 2 exposiciones: Sur, Oeste. Precio: 2.200.000 sh. Ideal para una inversión así como para vivir allí.

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Netanya, Israel
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