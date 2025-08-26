  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Bat Yam, Israel
de
$1,14M
26/8/25
$1,14M
14/7/25
$1,07M
;
2
ID: 26921
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

PROYECTO MAGNIFICO NEUF en BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR with ALL ITS TRADES AND RUE ATSMAOUT

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel

Está viendo
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,14M
