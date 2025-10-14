  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Bat Yam, Israel
de
$1,20M
;
6
ID: 32641
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/10/25

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$794,735
Hermoso proyecto nuevo en el corazón de Bat yam, a unos 15 minutos a pie del mar y cerca de la línea de tranvía que conduce a Tel Aviv. Servicios de alto nivel De 2 habitaciones a ático desde 1 900 000sh TODOS LOS APPARTMENTOS CON UN PARQUE
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,00M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en la llamada de distrito frente a Kiriat Hasharon Cerca del nuevo acceso a la autopista 2 (Tel Aviv/Haifa) El proyecto Nevo Hasharon se encuentra cerca del país Elystour, Sinag…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Hadera, Israel
de
$866,711
Descubre un proyecto inmobiliario excepcional en el distrito de Hadera – Guivat Olga Ubicado estratégicamente cerca de la playa, este proyecto combina innovación, confort y bienestar. Con su arquitectura contemporánea y sostenible, ofrece un ambiente de vida único y refinado. Consisting of…
Agencia
Immobilier.co.il
