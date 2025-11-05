  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Bat Yam, Israel
de
$809,730
;
6
Dejar una solicitud
ID: 32813
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,00M
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$317,894
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$896,701
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$1,38M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$809,730
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Mekor Haim, edificio de 9 plantas con hermosos beneficios interiores y exteriores. estacionamiento para cada apartamento. Ubicación ideal , cerca del parque Hamesila , el futuro tranvía y a pocos pasos del distrito Baka y Mochava. Germanit. Gran …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$599,800
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$899,100
Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con faci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir