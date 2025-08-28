  1. Realting.com
Barrio residencial Bat yam cote mer

Bat Yam, Israel
$753,900
5
ID: 27516
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

Muy hermosa tienda en bate Yam situado a 1200 mi pie del mar, cerca de la estación de tren y tranvía. Gran opción de apartamento de 2 habitaciones en Loft Penthouse. Precios muy interesantes Calendario flexible entrega 2027

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel

