  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Bat Yam, Israel
$885,000
6
ID: 27973
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/9/25

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad de la construcción, un lujoso vestíbulo, espacios verdes y la proximidad inmediata a parques, playa, escuelas, instituciones públicas y transporte público. entrega programada para septiembre 2027. Condiciones benéficas: 20% al firmar – balance al entregar llaves o dependiendo del progreso. El edificio: • Moderno edificio de piedra de alta gama • Elegante hall de entrada y 2 ascensores • Capa de tierra cuidadosa • Aparcamiento subterráneo Los apartamentos: • Terrazas solares • Acabados de calidad • Preparación para aire acondicionado central • Cocina moderna con cuarzo

Bat Yam, Israel
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$897,000
Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 2 edificios, Edificio de 8 plantas y torre de 18 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas opcional. Entrega 53…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,23M
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de 3 habitaciones al ático y planta baja
Immobilier.co.il
Bat Yam, Israel
de
$600,000
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad…
Immobilier.co.il
