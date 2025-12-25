  1. Realting.com
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Bat Yam, Israel
$1,88M
13
ID: 33106
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/12/25

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto residencial de lujo excepcional que ofrece un arte único de vivir frente al Mediterráneo, con vistas al mar claras y un ambiente elegante, sereno y buscado. El proyecto se distingue por la arquitectura contemporánea de alta gama y una separación total entre la zona residencial y un hotel de negocios situado en los niveles más bajos, garantizando la tranquilidad, la privacidad y el confort absoluto a los residentes. Entrada residencial independiente, pasillo dedicado y ascensores reservados. Idealmente ubicado, el proyecto tiene acceso directo al paseo marítimo y la playa, cerca de tiendas, restaurantes, ocio y transporte, con una rápida conexión a Tel Aviv a través del tranvía. La residencia ofrece una amplia gama de apartamentos 3, 3,5 y 5 habitaciones, así como un ático excepcional. Los amplios y luminosos apartamentos cuentan con amplias terrazas, grandes ventanales y un diseño moderno con acabados de alta gama. Todas las unidades están ubicadas desde el sexto piso, con vista al mar abierto (al menos parcialmente en la fachada). Características de pie: aire acondicionado totalmente instalado, ventanas aisladas, puertas interiores de diseño, elegantes baños, ascensor Shabat y estacionamiento clásico. El ático ofrece una verdadera planta privada, con espectaculares vistas panorámicas, gran terraza en la azotea y posibilidad de piscina privada. Proyecto dirigido por un desarrollador reconocido, con más de 60 años de experiencia y más de 100 edificios entregados a Bat Yam. Permiso concedido, garantía bancaria Mizrahi, comenzar el trabajo en 2 meses. Precio desde 4.2 M Condiciones de pago atractivas: 15% en firma, saldo en 2 años

Bat Yam, Israel
