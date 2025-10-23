  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
de
$689,770
;
13
Dejar una solicitud
ID: 32707
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$719,760
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Hadera, Israel
de
$986,671
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,23M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,10M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$689,770
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$3,60M
New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio... Transmitible mayo 2…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Mostrar todo Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$964,179
Muy hermoso proyecto de tienda en el murciélago Yam situado a 10 minutos de Tel Aviv a 1200 metros a pie del mar, y cerca de la estación de tren y tranvía. Gran opción de apartamento de 2 habitaciones en Loft Penthouse. Precios muy interesantes Calendario flexible entrega 2027
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$989,670
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir