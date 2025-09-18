Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
TAMA IMMOBILARY PROYECTO 38 – BAT YAM
Vive cerca del mar, en una de las calles más populares de Bat Yam – Ha'Atsmaout Street.
Proyecto ya avanzado, ejecución planificada: actual 2026
Situado en una calle elegante y tranquila cerca del mar, con vistas claras de un parque verde que baja a la playa.
Queda a la venta:
Algunos apartamentos de 3 habitaciones con terraza trasera de 2.290.000NIS
1 mini-penthouse 5 amplias habitaciones 118m2 4.380.000NIS
Apartamentos equipados con mamás
Condiciones de pago excepcionales:
Una rara oportunidad para vivir o invertir en un entorno idílico en Bat Yam, cerca del mar, parques y todas las comodidades incluyendo la estación de tranvía.
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo