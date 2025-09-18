  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Bat Yam, Israel
de
$1,31M
;
6
ID: 28027
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/9/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

TAMA IMMOBILARY PROYECTO 38 – BAT YAM Vive cerca del mar, en una de las calles más populares de Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Proyecto ya avanzado, ejecución planificada: actual 2026 Situado en una calle elegante y tranquila cerca del mar, con vistas claras de un parque verde que baja a la playa. Queda a la venta: Algunos apartamentos de 3 habitaciones con terraza trasera de 2.290.000NIS 1 mini-penthouse 5 amplias habitaciones 118m2 4.380.000NIS Apartamentos equipados con mamás Condiciones de pago excepcionales: Una rara oportunidad para vivir o invertir en un entorno idílico en Bat Yam, cerca del mar, parques y todas las comodidades incluyendo la estación de tranvía.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud

