  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
de
$1,03M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 32671
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$823,825
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$896,701
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,18M
Está viendo
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,03M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$4,61M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$831,323
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como va…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,03M
Mardochee Khayat le ofrece vivir en un nuevo proyecto en el distrito de Galey yam. La construcción arquitectónicamente diseñada le ofrece vivir en un complejo de tres edificios al pie de un centro comercial donde las marcas hermosas estarán presentes. Cerca del nuevo ayuntamiento de Netanya,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir