  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Bat Yam, Israel
de
$1,17M
;
6
ID: 32815
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/11/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Otros complejos
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$1,65M
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$755,748
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,02M
Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo cen…
Agencia
Immobilier.co.il
