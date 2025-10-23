  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
$1,48M
13
ID: 32701
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$1,65M
Asdod, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial Michkenot ahouma
Jerusalén, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard haatzmaut
Bat Yam, Israel
de
$4,47M
Bat Yam, Israel
de
$4,47M
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$779,740
Beit Shemesh, Israel
de
$779,740
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,48M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Beit Shemesh, Israel
de
$892,802
Project Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh Un barrio moderno y familiar, idealmente situado entre Tel Aviv y Jerusalén: • 20 minutos de Tel Aviv Apartamentos de lujo en dos torres residenciales de 17 pisos, en el corazón de una vibrante comunidad con escuelas, tiendas y parques cercanos. Cad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,55M
En el centro de Jerusalén, lujosa residencia muy hermoso ático de 175 m2 con 62 me terraza Vista panorámica impresionante. altura del techo. aparcamiento doble + bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$794,735
Hermoso proyecto nuevo en el corazón de Bat yam, a unos 15 minutos a pie del mar y cerca de la línea de tranvía que conduce a Tel Aviv. Servicios de alto nivel De 2 habitaciones a ático desde 1 900 000sh TODOS LOS APPARTMENTOS CON UN PARQUE
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
