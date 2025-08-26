  1. Realting.com
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Yam, Israel
$795,000
26/8/25
$795,000
14/7/25
$744,385
4
ID: 26919
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

Hermoso proyecto nuevo en el corazón de Bat yam, a unos 15 minutos a pie del mar y cerca de la línea de tranvía que conduce a Tel Aviv. Servicios de alto nivel De 2 habitaciones a ático desde 1 900 000sh TODOS LOS APPARTMENTOS CON UN PARQUE

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel

