  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. ESTABRO

ESTABRO

Indonesia, Kedonganan
;
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2022
En la plataforma
En la plataforma
2 años 4 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Türkçe
Página web
Página web
estabro.com
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

ESTABRO – Tu socio en Inversión Inmobiliaria en Bali 🌿🌊

Nos especializamos en inversiones inmobiliarias de alto rendimiento en Bali, ofreciendo propiedades rentables con soporte de transacción completo.

¿Por qué invertir en Bali?
✅ ROI hasta 15-20% anual – uno de los mercados más rentables
✅ El turismo integral garantiza una demanda estable de alquiler
✅ Crecimiento de bienes raíces fuertes – los precios aumentan 10-15% al año
✅ Principales destinos globales con un clima de inversión próspero

Servicios

Lo que ofrecemos:
✔ Selección de propiedades de inversión premium (villas, apartamentos, hoteles)
✔ Apoyo jurídico completo para operaciones seguras
✔ Gestión profesional – ingresos pasivos sin complicaciones
✔ Soluciones de inversión adaptadas a sus objetivos

📩 Contacta con nosotros hoy – ¡invertir inteligente en el paraíso de Bali!

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 06:52
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Lunes
09:00 - 23:00
Martes
09:00 - 23:00
Miércoles
09:00 - 23:00
Jueves
09:00 - 23:00
Viernes
09:00 - 23:00
Sábado
09:00 - 23:00
Domingo
09:00 - 23:00
Mis socios
1 agencia
Nuevos edificios
Ver todo 6 nuevos edificios
Premium Premium
Complejo turístico AURA
Complejo turístico AURA
Complejo turístico AURA
Complejo turístico AURA
Complejo turístico AURA
Mostrar todo Complejo turístico AURA
Complejo turístico AURA
Peliatan, Indonesia
de
$79,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 23–156 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.7
102,900 – 121,900
Villa
25.0 – 156.0
102,900 – 286,900
Estudio
23.2
79,900 – 94,900
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Türkçe
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Mostrar todo Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Canggu, Indonesia
de
$195,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 50–93 m²
8 objetos inmobiliarios 8
**PRIMA RESIDENCE** is a premium residential complex by the creators of Citadince Hotel, located in the heart of Batu Bolong, just 300 meters from the ocean. The Canggu area, where the project is situated, is the epicenter of Bali's surf culture and a popular spot among tourists and expats. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.4
195,000 – 259,000
Apartamentos 2 habitaciones
93.1
398,000 – 498,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Türkçe
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Mostrar todo Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonesia
de
$280,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 81–162 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en Bali de un conocido desarrollador en la zona más popular de Canggu, a 500 metros del océano. Hermosa playa de Berawa y los mejores clubes de playa a poca distancia. Complejo residencial en la ubicación TOP, con una amplia sala de estar y la piscina en la azotea más larga d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
81.0
300,000
Apartamentos 2 habitaciones
162.0
640,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Mostrar todo Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Indonesia
de
$280,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 81–162 m²
4 objetos inmobiliarios 4
MAGNUM RESORT BERAWA is an exclusive premium-class complex located in the very heart of the tourist area of Berawa, just 500 meters from the famous Batu Bolong and Berawa beaches. The area is known as the epicenter of surf culture, trendy beach clubs (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La B…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
81.0
280,000 – 430,000
Apartamentos 2 habitaciones
162.0
540,000 – 840,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Mostrar todo Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesia
de
$410,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 101–337 m²
3 objetos inmobiliarios 3
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the Indian Ocean in the prestigious Sanur area. Sanur is known as Bali's most developed resort with a scenic 5.5 km promenade, pristine white-sand beaches, and a calm lagoon protected by reefs. Key amenitie…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
101.0
410,000
Apartamentos 2 habitaciones
202.0
780,000
Apartamentos 3 habitaciones
337.0
3,50M
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Türkçe
1 2
Nuestros agentes en Indonesia
Will Manning
Will Manning
45 propiedad
Kirill Egorov
Kirill Egorov
Agencias cercanas
PRO Silver
Satellite Estate
Indonesia, Lesser Sunda Islands
Edificios nuevos 6 Propiedades residenciales 186
Dejar una solicitud
BNBPROFITS
Indonesia, Badung
Propiedades residenciales 461 Bienes raíces comerciales 9 Parcelas 30
Alex y Mark son empresarios y expatriados que viven en Bali durante más de una década. En 2018 fundaron bnbprofits para aportar una nueva perspectiva al mercado inmobiliario de Bali. Están implementando constantemente las últimas soluciones de TI para ofrecer una experiencia realmente notabl…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Realting.com
Ir