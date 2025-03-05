  1. Realting.com
  4. Apart hotel Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

Apart hotel Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

Beraban, Indonesia
$109,700
$3,516/m²
ID: 33240
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Tabanan
  • Pueblo
    Beraban

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

📊 Inversión en Black Sands Oasis en Bali

Rendimiento del 12 al 16% por año Silencioso período 7 a 9 años

Nuanu, Bali

📈 Metrices de inversión

Producción esperada: 12-16% anual

Período de reembolso previsto: 7 a 9 años

Formato: Studio

Finalización del proyecto: 2028

Estructura de propiedad:

📍 Ubicación y demanda

Nuanu es un nuevo grupo cultural y tecnológico en Bali con un desarrollo planificado por maestros de 45 hectáreas.

El complejo se encuentra a poca distancia de la infraestructura ciudad-del-futuro: escuelas, centros SPA, restaurantes y espacios de arte.

Acceso al océano - 3 minutos.

Canggu - aproximadamente 20 minutos.

La ubicación es atractiva para los nómadas digitales, empresarios y residentes a largo plazo.

🏨 Modelo de inversión

Gestión profesional de los bienes por la UNIT Space Management.

Programa de alquiler centralizado sin participación del propietario.

Demanda estable impulsada por el concepto de “ciudad dentro de una ciudad” y el potencial de alquiler durante todo el año.

Adecuado para alquileres a corto y mediano plazo

🏗 Proyecto

Black Sands Oasis es un moderno clúster residencial diseñado en un estilo arquitectónico del modernismo del desierto.

Infraestructura del complejo y Nuanu incluye:

* escuela internacional y centro infantil

* Espacios de spa y fitness

* restaurantes y galerías de arte

* clubes de playa y lugares culturales

* 35+ infraestructuras a poca distancia

💼 Términos de compra

Plan de instalación para desarrolladores disponible.

Horario de pago flexible durante el período de construcción.

🛡 Seguridad jurídica

Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición.

Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional.

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.

Localización en el mapa

Beraban, Indonesia
Tiendas de comestibles
Alimentación

Reseña en vídeo de apart - hotel Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

