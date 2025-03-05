Apart hotel Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

📊 Inversión en Black Sands Oasis en Bali
Rendimiento del 12 al 16% por año Silencioso período 7 a 9 años
Nuanu, Bali
📈 Metrices de inversión
Producción esperada: 12-16% anual
Período de reembolso previsto: 7 a 9 años
Formato: Studio
Finalización del proyecto: 2028
Estructura de propiedad:
📍 Ubicación y demanda
Nuanu es un nuevo grupo cultural y tecnológico en Bali con un desarrollo planificado por maestros de 45 hectáreas.
El complejo se encuentra a poca distancia de la infraestructura ciudad-del-futuro: escuelas, centros SPA, restaurantes y espacios de arte.
Acceso al océano - 3 minutos.
Canggu - aproximadamente 20 minutos.
La ubicación es atractiva para los nómadas digitales, empresarios y residentes a largo plazo.
🏨 Modelo de inversión
Gestión profesional de los bienes por la UNIT Space Management.
Programa de alquiler centralizado sin participación del propietario.
Demanda estable impulsada por el concepto de “ciudad dentro de una ciudad” y el potencial de alquiler durante todo el año.
Adecuado para alquileres a corto y mediano plazo
🏗 Proyecto
Black Sands Oasis es un moderno clúster residencial diseñado en un estilo arquitectónico del modernismo del desierto.
Infraestructura del complejo y Nuanu incluye:
* escuela internacional y centro infantil
* Espacios de spa y fitness
* restaurantes y galerías de arte
* clubes de playa y lugares culturales
* 35+ infraestructuras a poca distancia
💼 Términos de compra
Plan de instalación para desarrolladores disponible.
Horario de pago flexible durante el período de construcción.
🛡 Seguridad jurídica
Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición.
Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional.
Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.