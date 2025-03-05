  1. Realting.com
  Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.

Beraban, Indonesia
$157,000
12
ID: 27987
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/9/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Tabanan
  • Pueblo
    Beraban

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Inversión en el corazón de Nuanu Creative City en Bali.
El primer hotel en Nuanu Creative City, abierto a la inversión privada.

El hotel está situado en el centro del grupo creativo Nuanu Creative City en la costa suroeste de Bali en Nuanu, en una parcela de 8.400 m2.

Esto no es sólo un nuevo objeto. Forma parte de un ecosistema integrado basado en la cultura, la creatividad y el desarrollo sostenible.

Esta es una rara oportunidad para invertir en un segmento con demanda creciente, oferta limitada y potencial a largo plazo para el crecimiento del valor.

Integración en la infraestructura de Nuanu Creative City:

  • Acceso a más de 30 tipos de ocio único: espacios de arte, centros de bienestar, spas, restaurantes;
  • Programa anual de festivales y eventos culturales;
  • Hay un total de 41 unidades de hotel con gestión completa de Nuanu Hospitality disponibles para la venta.

ROI: 12.5% - 15% (dependiendo del tipo de habitación seleccionado en el hotel)

En venta:

  • Vista al mar - 7 habitaciones
  • Habitación estándar 37 m2 - 5 unidades
  • Sala de esquina con vista al mar 47 m2 - 2 unidades

Vista de la piscina - 21 habitaciones

  • Habitación estándar 37 m2 - 10 unidades
  • Sala de esquina con vista al mar 47 m2 - 4 unidades
  • Habitación con altillo 62 m2 - 7 unidades

Vista al jardín - 13 habitaciones

  • Habitación estándar 37 m2 - 5 unidades
  • Sala de esquina con vista al mar 47 m2 - 2 unidades
  • Habitación con altillo 62 m2 - 6 unidades

Todas las habitaciones están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles modernos, equipos y comodidades.

  • Pago de baja 30%
  • No hay plazos hasta el final de la construcción.

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2026.

Infraestructura:

  • Diseño moderno con elementos de cultura local
  • Piscina 420 m2
  • Restaurante y Bar
  • Sala de fitness
  • Zona de conferencias
  • Y mucho más

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.

Localización en el mapa

Beraban, Indonesia

Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Canggu, Indonesia
de
$110,000
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$124,355
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$378,038
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$210,906
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$174,097
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonesia
de
$157,000
