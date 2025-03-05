Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.

Inversión en el corazón de Nuanu Creative City en Bali.

El primer hotel en Nuanu Creative City, abierto a la inversión privada.

El hotel está situado en el centro del grupo creativo Nuanu Creative City en la costa suroeste de Bali en Nuanu, en una parcela de 8.400 m2.

Esto no es sólo un nuevo objeto. Forma parte de un ecosistema integrado basado en la cultura, la creatividad y el desarrollo sostenible.

Esta es una rara oportunidad para invertir en un segmento con demanda creciente, oferta limitada y potencial a largo plazo para el crecimiento del valor.

Integración en la infraestructura de Nuanu Creative City:

Acceso a más de 30 tipos de ocio único: espacios de arte, centros de bienestar, spas, restaurantes;

Programa anual de festivales y eventos culturales;

Hay un total de 41 unidades de hotel con gestión completa de Nuanu Hospitality disponibles para la venta.

ROI: 12.5% - 15% (dependiendo del tipo de habitación seleccionado en el hotel)

En venta:

Vista al mar - 7 habitaciones

Habitación estándar 37 m2 - 5 unidades

Sala de esquina con vista al mar 47 m2 - 2 unidades

Vista de la piscina - 21 habitaciones

Habitación estándar 37 m2 - 10 unidades

Sala de esquina con vista al mar 47 m2 - 4 unidades

Habitación con altillo 62 m2 - 7 unidades

Vista al jardín - 13 habitaciones

Habitación estándar 37 m2 - 5 unidades

Sala de esquina con vista al mar 47 m2 - 2 unidades

Habitación con altillo 62 m2 - 6 unidades

Todas las habitaciones están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles modernos, equipos y comodidades.

Pago de baja 30%

No hay plazos hasta el final de la construcción.

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2026.

Infraestructura:

Diseño moderno con elementos de cultura local

Piscina 420 m2

Restaurante y Bar

Sala de fitness

Zona de conferencias

Y mucho más

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.