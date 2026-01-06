  1. Realting.com
  2. Desarrolladores
  3. LOYO & BONDAR

LOYO & BONDAR

Indonesia, Lodtunduh
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2007
En la plataforma
En la plataforma
2 años 2 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Página web
Página web
loyo-development.com/
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Estamos en las redes sociales
Sobre el desarrollador

Somos desarrolladores con muchos años de experiencia en la construcción de bienes raíces de lujo. Especializada en la creación de nuestras propias villas, ofrecemos proyectos únicos y de alta calidad en Bali. Nuestras empresas, LOYO Development y BONDAR GROUP, han unido esfuerzos para ofrecer a nuestros clientes las mejores propiedades construidas con tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras.

Nuestros logros:

- 6 proyectos activos en construcción
- 18.000 m2 de bienes raíces en desarrollo
- 127 unidades de venta

¿Por qué los clientes nos eligen?

- Margenes transparentes y sin costos ocultos
- Alto nivel de construcción y embalaje de proyectos, contribuyendo a su venta exitosa
- Costo competitivo por metro cuadrado
- Equipo profesional con más de 15 años de experiencia en la CEI
- Más de 10 especialistas en marketing trabajando para usted

Nuestras ubicaciones de proyectos:

Nuestros proyectos se encuentran en las zonas más atractivas de Bali: Ubud, Bukit, Canggu. Ofrecemos lugares para adaptarse a cualquier gusto, desde playas soleadas y fiestas hasta retiros aislados en el centro espiritual de la isla.

Ejemplos de proyectos:

1. XO Project Canggu I:

- 32 apartamentos en la calle Jl. Batu Bolong en Canggu
- Complejo de 6 villas con un ROI esperado del 17%
- Apartamentos de 110.000 dólares, villas de dos habitaciones de 250.000 dólares

2. U Villas:

- Dos complejos con 6 y 7 villas en la península de Bukit en la zona de Uluwatu
- Villas con vistas al mar, cerca de la zona premium de Nusa Dua
- Villas de dos dormitorios de 200.000 dólares, ROI 17%

3. Villas de flores de selva:

- Complejo de 10 villas con diseño único y un restaurante privado en Ubud
- Villas con piscinas infinitas colgando de acantilados justo en la selva
- Villas de $185,000, ROI 17%

4. Melasti Dream Residence:

- Complejo cerrado de 63 villas de dos dormitorios a 2 minutos de la infraestructura principal y Melasti Beach
- Ubicación conveniente - a 25 minutos del aeropuerto a través de una nueva carretera
- Villas con ROI 17%, costando de $220,000

5. Loyo Villas:

- Complejo de 5 villas con piscinas infinitas situadas en las laderas de las selvas de Ubud
- Villas con diseño único, perfectas para una escapada aislada, 3 villas de una habitación y 2 villas de dos habitaciones
- Villas de $220,000, ROI 17%

2. Company - BONDAR GROUP

BONDAR GROUP es una empresa líder en desarrollo y construcción dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios de alto nivel. Fundada por Vasily Cherbadzhi, la empresa es reconocida por su enfoque innovador y el uso de tecnologías avanzadas en la construcción.

Características del enfoque del GRUPO BONDAR:

1. A prueba de agua:

- Fundamento horizontal impermeable para la máxima protección de la humedad
- Uso de aditivos modernos en hormigón para aumentar su fuerza y durabilidad
- La impermeabilización de baños, garantizando una larga vida útil y evitando fugas

2. Aislamiento térmico:

- Uso de Rockwool, el primer aislamiento térmico para recibir la marca EcoMaterial Green de seguridad ambiental. Este material es seguro para su uso en todo tipo de edificios, incluyendo habitaciones y habitaciones infantiles.

3. Aislamiento de sonido:

- Lana mineral insonorizada de 50 mm de espesor (Rockwool) para crear condiciones de vida cómodas
- Ventanas de doble acristalamiento que reducen ruido externo
- Insonorización de techo para protección adicional de ruido

4. Producción propia:

- Techos de estiramiento, proporcionando una superficie lisa y estéticamente agradable
- Ventanas de aluminio y sistemas de deslizamiento modernos, creando soluciones interiores elegantes y funcionales
- Puertas de instalación concebidas, añadiendo elegancia y modernidad al diseño del local

5. Ingeniería y fontanería:

- Uso de materiales de polietileno cruzados para sistemas de ingeniería duraderos y fiables
- Uso de materiales que cumplan con las normas europeas de calidad
- Sistemas autónomos de abastecimiento de agua y estaciones de bombeo, asegurando un suministro continuo y eficiente de agua a las propiedades

Servicios

Gama de servicios:

1. Diseño y arquitectura:

- Desarrollo de proyectos de diseño individual
- Creación de soluciones arquitectónicas e de ingeniería teniendo en cuenta todos los requisitos del cliente
- Visualización y modelización de proyectos

2. Construcción y renovación:

- Ciclo completo de obras de construcción, desde la fundación hasta el acabado interior
- Reparación y reconstrucción de bienes raíces
- Control de la construcción y supervisión técnica

3. Diseño y mobiliario interior:

- Selección y suministro de muebles y accesorios
- Diseño de interiores en línea con las últimas tendencias
- Servicios de decoración de habitaciones

4. Apoyo jurídico:

- Apoyo jurídico completo a las transacciones inmobiliarias
- Consultas sobre apertura de una empresa y obtención de visas de trabajo
- Preparación y verificación de todos los documentos necesarios

5. Administración de bienes:

- Elaboración de un plan de negocios para la gestión de las instalaciones después de su terminación
- Servicios de gestión de alquileres y mantenimiento de instalaciones
- Organización y control sobre el funcionamiento de bienes raíces

Mis socios
29 agents 1 consultor 19 de las agencias
Nuevos edificios
Ver todo 17 nuevos edificios
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Mostrar todo Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de lujo en venta en el complejo U Villas PandawaSistemas: hasta 12 mesesEntrega: 2024 diciembreROI: 17%1. Descripción:Ponemos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están ubicadas en una zona no turístic…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Mostrar todo Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonesia
de
$340,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 87–158 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Jungle Flower Villas es un complejo único de 10 villas ubicado en el corazón de Bali, Ubud. Este centro cultural y espiritual de la isla es conocido por su belleza natural y su atmósfera tranquila. Las villas están rodeadas de selva y rodeadas de vegetación, creando una sensación de total pr…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Mostrar todo Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$188,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 50–87 m²
15 objetos inmobiliarios 15
El proyecto Pandawa Dream de LOYO adultoBONDAR es un lugar donde el lujo se reúne con inversiones rentables!1. ObjetosApartamentos de un dormitorio:- Superficie de la vivienda: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Baño: 3,4 m2- Dormitorio: 9.0 m2- Sala de estar: 8,3 m2- Balcón: 5,9 m2Apartamentos de do…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Mostrar todo Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Ubud, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 80–100 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villas en venta en LOYO Villas Ubud, Bali  Villas de lujo en venta en un complejo único de 5 villas: LOYO Villas Ubud, ubicado en el corazón de Bali, en Ubud. Este es un lugar ideal para vivir y relajarse, rodeado de naturaleza y atractivos culturales. 1. Características del objeto …
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Mostrar todo Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 97–125 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pandawa HillsVillas y apartamentos con un paisaje natural único en el océanoLo que entra en valorApoyo jurídico completoDecoración interior y mobiliarioElaboración de un plan de negocios para la gestión del objeto después de la entregaDiseño y desarrollo del diseño de proyectosConstrucción y…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
1 2 3
Otros desarrolladores
The Pavilions Anambas new luxury hotels and residences
Indonesia, Batam
Propiedades residenciales 10
Frontier Experiences es una prominente empresa inmobiliaria y desarrolladora de lujo centrada en la creación de hoteles boutique de lujo únicos en algunos de los lugares fronterizos más impresionantes del mundo.Nos especializamos en soluciones de propiedades adaptadas y de alta gama para des…
Dejar una solicitud
Arya Properties
Indonesia, Canggu
Gründungsjahr des Unternehmens 2010
Edificios nuevos 5 Propiedades residenciales 1
Arya PropertiesDesbloquear sueños, construir realidadesEn Arya Propiedades, vamos más allá de las propiedades inmobiliarias; creamos estilos de vida, formamos sueños y construimos legados. Establecidos con una visión para redefinir el paisaje de la propiedad, nos enorgullecemos de ofrecer un…
Dejar una solicitud
Ilot Property Baly
Indonesia, Canggu
Edificios nuevos 2 Propiedades residenciales 2
Desde 1991 Propiedad Ilot Bali está compuesta por cuatro entidades distintas con experiencia en Arquitectura, Construcción, Desarrollo y Gestión.Inversión de propiedades sin complicaciones y todo incluido en Bali, nuestro equipo se encarga de todo desde la adquisición de tierras hasta la con…
Dejar una solicitud
Samahita Group
Indonesia, Canggu
Gründungsjahr des Unternehmens 2012
Edificios nuevos 2 Propiedades residenciales 11 Bienes raíces comerciales 1
Nuestra empresa se especializa en la construcción y gestión de bienes raíces de resort premium: 5* hoteles, inmuebles de inversión, complejos residenciales de villas y apartamentos. Conceptos arquitectónicos originales, estilo distintivo y servicio de alta calidad son lo que nos convierte en…
Dejar una solicitud
PRO Silver
Green Hills inc
Indonesia, Lesser Sunda Islands
Gründungsjahr des Unternehmens 2020
Propiedades residenciales 5
Estamos construyendo villas en el estilo de Tropical Industrial en las principales ubicaciones de Ubud desde 2020.Cada proyecto que tenemos es una villa.Vista inmutable de los campos de la selva o el arrozen una ubicación conveniente para vivir y alquilardiseñado para la actividad sísmica de…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir