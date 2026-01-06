Somos desarrolladores con muchos años de experiencia en la construcción de bienes raíces de lujo. Especializada en la creación de nuestras propias villas, ofrecemos proyectos únicos y de alta calidad en Bali. Nuestras empresas, LOYO Development y BONDAR GROUP, han unido esfuerzos para ofrecer a nuestros clientes las mejores propiedades construidas con tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras.
Nuestros logros:
- 6 proyectos activos en construcción
- 18.000 m2 de bienes raíces en desarrollo
- 127 unidades de venta
¿Por qué los clientes nos eligen?
- Margenes transparentes y sin costos ocultos
- Alto nivel de construcción y embalaje de proyectos, contribuyendo a su venta exitosa
- Costo competitivo por metro cuadrado
- Equipo profesional con más de 15 años de experiencia en la CEI
- Más de 10 especialistas en marketing trabajando para usted
Nuestras ubicaciones de proyectos:
Nuestros proyectos se encuentran en las zonas más atractivas de Bali: Ubud, Bukit, Canggu. Ofrecemos lugares para adaptarse a cualquier gusto, desde playas soleadas y fiestas hasta retiros aislados en el centro espiritual de la isla.
Ejemplos de proyectos:
1. XO Project Canggu I:
- 32 apartamentos en la calle Jl. Batu Bolong en Canggu
- Complejo de 6 villas con un ROI esperado del 17%
- Apartamentos de 110.000 dólares, villas de dos habitaciones de 250.000 dólares
2. U Villas:
- Dos complejos con 6 y 7 villas en la península de Bukit en la zona de Uluwatu
- Villas con vistas al mar, cerca de la zona premium de Nusa Dua
- Villas de dos dormitorios de 200.000 dólares, ROI 17%
3. Villas de flores de selva:
- Complejo de 10 villas con diseño único y un restaurante privado en Ubud
- Villas con piscinas infinitas colgando de acantilados justo en la selva
- Villas de $185,000, ROI 17%
4. Melasti Dream Residence:
- Complejo cerrado de 63 villas de dos dormitorios a 2 minutos de la infraestructura principal y Melasti Beach
- Ubicación conveniente - a 25 minutos del aeropuerto a través de una nueva carretera
- Villas con ROI 17%, costando de $220,000
5. Loyo Villas:
- Complejo de 5 villas con piscinas infinitas situadas en las laderas de las selvas de Ubud
- Villas con diseño único, perfectas para una escapada aislada, 3 villas de una habitación y 2 villas de dos habitaciones
- Villas de $220,000, ROI 17%
2. Company - BONDAR GROUP
BONDAR GROUP es una empresa líder en desarrollo y construcción dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios de alto nivel. Fundada por Vasily Cherbadzhi, la empresa es reconocida por su enfoque innovador y el uso de tecnologías avanzadas en la construcción.
Características del enfoque del GRUPO BONDAR:
1. A prueba de agua:
- Fundamento horizontal impermeable para la máxima protección de la humedad
- Uso de aditivos modernos en hormigón para aumentar su fuerza y durabilidad
- La impermeabilización de baños, garantizando una larga vida útil y evitando fugas
2. Aislamiento térmico:
- Uso de Rockwool, el primer aislamiento térmico para recibir la marca EcoMaterial Green de seguridad ambiental. Este material es seguro para su uso en todo tipo de edificios, incluyendo habitaciones y habitaciones infantiles.
3. Aislamiento de sonido:
- Lana mineral insonorizada de 50 mm de espesor (Rockwool) para crear condiciones de vida cómodas
- Ventanas de doble acristalamiento que reducen ruido externo
- Insonorización de techo para protección adicional de ruido
4. Producción propia:
- Techos de estiramiento, proporcionando una superficie lisa y estéticamente agradable
- Ventanas de aluminio y sistemas de deslizamiento modernos, creando soluciones interiores elegantes y funcionales
- Puertas de instalación concebidas, añadiendo elegancia y modernidad al diseño del local
5. Ingeniería y fontanería:
- Uso de materiales de polietileno cruzados para sistemas de ingeniería duraderos y fiables
- Uso de materiales que cumplan con las normas europeas de calidad
- Sistemas autónomos de abastecimiento de agua y estaciones de bombeo, asegurando un suministro continuo y eficiente de agua a las propiedades
Gama de servicios:
1. Diseño y arquitectura:
- Desarrollo de proyectos de diseño individual
- Creación de soluciones arquitectónicas e de ingeniería teniendo en cuenta todos los requisitos del cliente
- Visualización y modelización de proyectos
2. Construcción y renovación:
- Ciclo completo de obras de construcción, desde la fundación hasta el acabado interior
- Reparación y reconstrucción de bienes raíces
- Control de la construcción y supervisión técnica
3. Diseño y mobiliario interior:
- Selección y suministro de muebles y accesorios
- Diseño de interiores en línea con las últimas tendencias
- Servicios de decoración de habitaciones
4. Apoyo jurídico:
- Apoyo jurídico completo a las transacciones inmobiliarias
- Consultas sobre apertura de una empresa y obtención de visas de trabajo
- Preparación y verificación de todos los documentos necesarios
5. Administración de bienes:
- Elaboración de un plan de negocios para la gestión de las instalaciones después de su terminación
- Servicios de gestión de alquileres y mantenimiento de instalaciones
- Organización y control sobre el funcionamiento de bienes raíces