Sobre el desarrollador

Somos desarrolladores con muchos años de experiencia en la construcción de bienes raíces de lujo. Especializada en la creación de nuestras propias villas, ofrecemos proyectos únicos y de alta calidad en Bali. Nuestras empresas, LOYO Development y BONDAR GROUP, han unido esfuerzos para ofrecer a nuestros clientes las mejores propiedades construidas con tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras.

Nuestros logros:

- 6 proyectos activos en construcción

- 18.000 m2 de bienes raíces en desarrollo

- 127 unidades de venta

¿Por qué los clientes nos eligen?

- Margenes transparentes y sin costos ocultos

- Alto nivel de construcción y embalaje de proyectos, contribuyendo a su venta exitosa

- Costo competitivo por metro cuadrado

- Equipo profesional con más de 15 años de experiencia en la CEI

- Más de 10 especialistas en marketing trabajando para usted

Nuestras ubicaciones de proyectos:

Nuestros proyectos se encuentran en las zonas más atractivas de Bali: Ubud, Bukit, Canggu. Ofrecemos lugares para adaptarse a cualquier gusto, desde playas soleadas y fiestas hasta retiros aislados en el centro espiritual de la isla.

Ejemplos de proyectos:

1. XO Project Canggu I:

- 32 apartamentos en la calle Jl. Batu Bolong en Canggu

- Complejo de 6 villas con un ROI esperado del 17%

- Apartamentos de 110.000 dólares, villas de dos habitaciones de 250.000 dólares

2. U Villas:

- Dos complejos con 6 y 7 villas en la península de Bukit en la zona de Uluwatu

- Villas con vistas al mar, cerca de la zona premium de Nusa Dua

- Villas de dos dormitorios de 200.000 dólares, ROI 17%

3. Villas de flores de selva:

- Complejo de 10 villas con diseño único y un restaurante privado en Ubud

- Villas con piscinas infinitas colgando de acantilados justo en la selva

- Villas de $185,000, ROI 17%

4. Melasti Dream Residence:

- Complejo cerrado de 63 villas de dos dormitorios a 2 minutos de la infraestructura principal y Melasti Beach

- Ubicación conveniente - a 25 minutos del aeropuerto a través de una nueva carretera

- Villas con ROI 17%, costando de $220,000

5. Loyo Villas:

- Complejo de 5 villas con piscinas infinitas situadas en las laderas de las selvas de Ubud

- Villas con diseño único, perfectas para una escapada aislada, 3 villas de una habitación y 2 villas de dos habitaciones

- Villas de $220,000, ROI 17%

2. Company - BONDAR GROUP

BONDAR GROUP es una empresa líder en desarrollo y construcción dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios de alto nivel. Fundada por Vasily Cherbadzhi, la empresa es reconocida por su enfoque innovador y el uso de tecnologías avanzadas en la construcción.

Características del enfoque del GRUPO BONDAR:

1. A prueba de agua:

- Fundamento horizontal impermeable para la máxima protección de la humedad

- Uso de aditivos modernos en hormigón para aumentar su fuerza y durabilidad

- La impermeabilización de baños, garantizando una larga vida útil y evitando fugas

2. Aislamiento térmico:

- Uso de Rockwool, el primer aislamiento térmico para recibir la marca EcoMaterial Green de seguridad ambiental. Este material es seguro para su uso en todo tipo de edificios, incluyendo habitaciones y habitaciones infantiles.

3. Aislamiento de sonido:

- Lana mineral insonorizada de 50 mm de espesor (Rockwool) para crear condiciones de vida cómodas

- Ventanas de doble acristalamiento que reducen ruido externo

- Insonorización de techo para protección adicional de ruido

4. Producción propia:

- Techos de estiramiento, proporcionando una superficie lisa y estéticamente agradable

- Ventanas de aluminio y sistemas de deslizamiento modernos, creando soluciones interiores elegantes y funcionales

- Puertas de instalación concebidas, añadiendo elegancia y modernidad al diseño del local

5. Ingeniería y fontanería:

- Uso de materiales de polietileno cruzados para sistemas de ingeniería duraderos y fiables

- Uso de materiales que cumplan con las normas europeas de calidad

- Sistemas autónomos de abastecimiento de agua y estaciones de bombeo, asegurando un suministro continuo y eficiente de agua a las propiedades