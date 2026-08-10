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Casas en Venta en Stavroupoli Municipal Unit, Grecia

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Casa 4 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Código de propiedad: HPS3045 - Casa en venta en Thermi Tagarades por € 420.000 . Esta casa a…
$487,293
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