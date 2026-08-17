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Adosados en Venta en Municipal Unit of Solygeia, Grecia

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$295,177
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$292,904
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Sophiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sophiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$265,659
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Adosado Adosado en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Corinth, Grecia
Área 740 m²
Complejo Este impresionante complejo de viviendas en venta se encuentra en Pefkali, Corinthi…
$909,146
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Solygeia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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