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Adosados en Venta en Municipal Unit of Velos, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta de maisonette de 115 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$230,238
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Velos, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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