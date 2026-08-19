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Adosados en Venta en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

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5 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 161 m²
Venta de maisonette de 161 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$330,598
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta de maisonette de 118 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$371,923
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$200,720
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene…
$277,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$277,467
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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