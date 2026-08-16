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Adosados en Venta en Municipality of North Kynouria, Grecia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Paralio Astros, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Paralio Astros, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta de maisonette de 115 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$354,213
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Paralio Astros, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Paralio Astros, Grecia
Dormitorios 2
Área 117 m²
Venta de maisonette de 117 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$242,045
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Paralio Astros, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Paralio Astros, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$448,669
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Parámetros de las propiedades en Municipality of North Kynouria, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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