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Adosados en Venta en Municipality of Pyrgos, Grecia

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$1,51M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Pyrgos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Pyrgos, Grecia
Dormitorios 3
Área 147 m²
Venta de maisonette de 147 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$330,598
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Pyrgos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Pyrgos, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$306,984
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$436,862
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