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Adosados en Venta en Municipality of Aigialeia, Grecia

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Adosado Adosado 1 habitacion en Valimi, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Valimi, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta de maisonette de 65 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$188,913
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Aigialeia, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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