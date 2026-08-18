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Adosados en Venta en Municipality of Sikyona, Grecia

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Municipal Unit of Sikyona
13
Kiato
7
Adosado Borrar
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13 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 173 m²
Venta de maisonette de 173 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$188,913
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Laliotis, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$413,248
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$531,319
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. S…
$288,563
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Laliotis, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 4
Área 162 m²
Venta de maisonette de 162 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$413,248
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$366,020
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TekceTekce
Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 105 m²
Casa adosada de 105 metros cuadrados en la península Peloponesa está a la venta. El adosado …
$314,205
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 196 m²
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$212,528
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 58 m²
Venta zona adosada de 58 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentr…
$172,970
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Laliotis, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 5
Área 302 m²
Venta de maisonette de 302 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. E…
$480,602
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Laliotis, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 4
Área 198 m²
Venta de maisonette de 198 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$389,634
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Laliotis, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene un …
$330,598
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Laliotis, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta de maisonette de 85 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 nive…
$247,949
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Sikyona, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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