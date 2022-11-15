«Hasta hace poco, se podía comprar un piso en Atenas por 100,000€». Cómo está cambiando la demanda de vivienda y qué está pasando en el mercado inmobiliario griego según una experta

Los bienes raíces en Grecia se han vuelto increíblemente populares recientemente: los extranjeros han comenzado a comprarlos un 67% más que el año pasado. Los precios de la vivienda y el alquiler, lógicamente, también están creciendo. ¿Cuánto cuesta actualmente un metro cuadrado en diferentes regiones de Grecia? ¿Cuál es la condición principal para comprar bienes raíces en el país, y cómo ganar dinero con tales inversiones? Averígüelo en nuestro material.

Algunos números:

Los apartamentos en Grecia, en el segundo trimestre de 2022, han subido de precio en un 9,4% comparando de año a año. En el primer trimestre, esta cifra era de un 9,3%; y en 2021, de un 7,5%.

9,4% comparando de año a año. En el primer trimestre, esta cifra era de un 9,3%; y en 2021, de un 7,5%. La demanda de hipotecas en Grecia también ha aumentado , y el número de solicitudes de hipoteca ha aumentado de 3 600 en julio de 2021 a 3 900 en julio de 2022.

, y el número de solicitudes de hipoteca ha aumentado de 3 600 en julio de 2021 a 3 900 en julio de 2022. Las tarifas de alquiler han aumentado en un 12% en toda Grecia.

Por supuesto, Los números «desnudos» deben interpretarse con experiencia: La agente de bienes raíces Kara Manukyan nos ha dicho cómo han cambiado los precios inmobiliarios en Grecia en los últimos seis meses, por cuánto ahora se puede comprar un apartamento en el campo o alquilarlo, qué extranjeros compran con mayor frecuencia propiedades en Grecia y por qué.

«Grecia es un país bastante tradicional, y esta tradición se refleja en todo»

— El mercado inmobiliario griego está ahora más animado que nunca. En este momento, todos estamos pasando por un período de constantes cambios y transformaciones: este factor afecta en gran medida la formación de los precios inmobiliarios en Grecia, entre otros países. En los últimos seis meses, ha habido un salto en los precios tanto para la compra como para el alquiler de apartamentos/casas.

Los precios de las propiedades pueden variar dramáticamente, especialmente en Atenas; incluso en lugares similares, el precio puede ser muy diferente, y las propiedades se venden todas. Digamos que Hace medio año se podía llegar con 100 mileuros, ir al mercado y comprar un apartamento en Atenas y otras regiones importantes, y ahora esta cifra estará al nivel de unos 130-150 mil.

En los pueblos pequeños, el monto promedio requerido para la compra es diferente. Si consideramos la parte sur de Grecia, no cuente con grandes descuentos de precios en comparación con las grandes ciudades: el sur siempre ha sido atractivo tanto para los turistas como para los residentes locales: los primeros para venir a relajarse y gastar dinero, y los segundos para ganar dinero con ello.

Nota. El costo de un metro cuadrado en diferentes ciudades de Grecia según el portal Numbeo.com :

Atenas — 2400-2480 € de media.

Creta — 2500-2750 €

Rodas —1670-2330 €.

Corfú — 1660-1830 €.

Salónica — 1600-2200 €

Corinto — 600-720 €.

— La demanda de alquileres a largo plazo también ha aumentado significativamente. Hace seis meses se podía alquilar un apartamento de un dormitorio en una zona residencial por unos350-400€; ahora los precios empiezan en500 o más. por supuesto, el precio varía según muchos factores, como la ubicación, la disponibilidad de muebles, el piso en el que esté, etc. El mercado de alquiler a corto plazo también está activo: en verano 2022, Grecia tuvo un número récord de turistas en comparación con años anteriores.

En los últimos dos años, Grecia se ha construido activamente, hay muchos proyectos nuevos, nuevos edificios, etc. Según sus características generales, ahora se distinguen especialmente los apartamentos en casas club. La característica clave de este tipo de propiedad es que solo hay un apartamento por piso.

Sin embargo, la probabilidad de encontrarse con edificios súper inusuales en el país es muy pequeña: Grecia es un país bastante tradicional, y esta tradición se refleja en todo (incluidos los bienes raíces). Las propiedades inusuales en Grecia son aquellas que se encuentran en los lugares más bellos del país, o en zonas prestigiosas de las grandes ciudades.

«Si quiere hacer una buena inversión, debe tomar una decisión a tiempo y comprar una propiedad rentable»

— Grecia es un país turístico. Como es sabido, esos países son más atractivos para comprar bienes raíces. Esta es una de las principales diferencias y ventajas. Grecia también es especial porque que hay un clima agradable durante todo el año, un nivel de vida cómodo y una gastronomía deliciosa. Un gran número de turistas vienen a Grecia, se enamoran y compran una propiedad para poder venir de vacaciones en cualquier época del año.

La demanda crece cada año, los extranjeros están especialmente interesados en los bienes raíces griegos. Según los datos oficiales, los que más a menudo compran propiedades en Grecia son los ciudadanos de la Unión Europea. Desde mi propia experiencia puedo decir que un gran número de propiedades son compradas por ciudadanos chinos, en mayor medida en las regiones centrales y para la inversión. También ahora los ciudadanos de Ucrania y Rusia están adquiriendo activamente bienes raíces griegos.

La condición principal para la compra de bienes inmuebles por parte de un extranjero es la presentación de pruebas del origen del dinero que planea invertir. El resto de condiciones son estándar, no tendrá ninguna dificultad particular.

Nota. Al comprar una propiedad en Grecia, debe considerar los siguientes costos para su registro: impuesto de transferencia de propiedad (3,09%), servicios notariales (1,02%), inscripción en el registro de la propiedad (0,7%), servicios de abogados inmobiliarios (150-300 euros), apoyo legal del proceso de obtención del visado (1,5%), honorarios del agente inmobiliario por los servicios prestados (2%). En general, estos gastos serán de un 7-8% del valor de la propiedad.

— Hay dos áreas principales cuando se trata de comprar una propiedad en Grecia: 1) Compra de bienes inmuebles para el registro de un visado de oro; 2) Compra de una propiedad como inversion.

Sobre la obtención de un permiso de residencia en Grecia para la inversión, el objetivo principal aquí no es la compra de bienes raíces en sí, sino los documentos que le permitirán vivir en Grecia en buenos términos. Hasta el final de 2022, la cantidad de inversión para obtener un «visado de oro» comenzaba en 250.000€, Desde 2023, esta cantidad se duplicará y será a partir de 500.000€. Por lo tanto, en los próximos meses, la compra de bienes inmuebles con derecho a solicitar visado de oro será especialmente relevante.

Nota. El programa griego «Visado de oro» le permite obtener un permiso de residencia a través de la inversión. Se expide un permiso de residencia para 5 años, después de lo cual puede obtener la residencia permanente, y también al cabo de dos años solicitar la ciudadanía.

— Al invertir en bienes raíces griegos, se puede ganar dinero de dos maneras principales:

Arrendamiento a corto plazo de bienes inmuebles. La temporada en Grecia dura de mayo a octubre, por lo que durante un mínimo de 6 meses el apartamento se alquilará muy activamente. El precio aproximado de un apartamento por noche en temporada empieza en 60 €. Como resultado, por temporada y apartamento, la renta bruta será de hasta 11 mil euros, con la condición de un 100% de ocupación (lo normal es un 60-70%).

Comprar casas sin terminar o viejas, que luego se reparan por completo y se venden a un precio mucho más alto.

Estos son dos tipos completamente diferentes de inversiones tanto en los fondos como en el tiempo personal, pero ambos son relevantes ahora.

Las previsiones sobre la evolución del mercado inmobiliario griego son optimistas. Los lugareños destacan que el nivel de vida en Grecia ha mejorado notablemente en los últimos tres años (tras una prolongada crisis interna). Estamos viendo un aumento en la demanda de compra de terrenos e inmuebles en Grecia. Pero, junto con esto, debo recordarles que los precios siguen subiendo. Si quiere hacer una buena inversión, debe tomar una decisión a tiempo y comprar una propiedad rentable.