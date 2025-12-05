Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Euboea Regional Unit, Grecia

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
55 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$417,475
Casa de campo 1 habitación en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 550 m²
Número de plantas 1
La casa se encuentra en la región de Eretria en Euboea. Consistas de cinco niveles. El prime…
$1,29M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nea Artaki, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nea Artaki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 195 m²
Piso 1/1
Venta en maisonette de construcción de 195 metros cuadrados en la isla Euboea. La maisonette…
$311,027
Sky ApartmentsSky Apartments
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,46M
Casa de campo 3 habitaciones en Kalochori Pantichi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalochori Pantichi, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$128,748
Casa de campo 8 habitaciones en Xirovrysi, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Xirovrysi, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 312 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas de 312 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$809,777
Estate Service 24Estate Service 24
Casa de campo 4 habitaciones en Nerotrivia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nerotrivia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
Casa de campo 4 habitaciones en Paralia Kymis, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Paralia Kymis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 204 metros cuadrados en la isla Euboea. Planta baja consta de sal…
$1,87M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Aetos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Aetos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4
Venta de maisonette de 133 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$357,105
VernaVerna
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 175 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja consta …
$702,264
Casa de campo 8 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$456,472
Casa de campo 5 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en la isla de Euboea. El semisótano consta d…
$163,862
Villa 1 habitación en Magoula, Grecia
Villa 1 habitación
Magoula, Grecia
Habitaciones 1
Área 390 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla Euboea. Una magnífica vista de l…
$1,40M
Casa de campo 5 habitaciones en Karystos Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Karystos Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$1,11M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nea Artaki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nea Artaki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 132 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$526,698
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$702,264
Casa de campo 5 habitaciones en Malakonta, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Malakonta, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 156 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$587,495
Villa 1 habitación en Avlida Beach, Grecia
Villa 1 habitación
Avlida Beach, Grecia
Habitaciones 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta un objeto único en la ciudad de Aulida. Una villa de 4 plantas de 1200 …
$1,52M
Casa de campo 1 habitación en Paralia Kymis, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Paralia Kymis, Grecia
Habitaciones 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
En venta en construcción casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en la isla Eubea . La casa u…
$362,837
Casa de campo 6 habitaciones en Aliveri, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aliveri, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Euboea. El semi-sótano consta …
$614,481
Casa de campo 14 habitaciones en Dirfyon Messapion Municipality, Grecia
Casa de campo 14 habitaciones
Dirfyon Messapion Municipality, Grecia
Habitaciones 14
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 500 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$1,17M
Adosado Adosado 2 habitaciones en Epanochori, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Epanochori, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$503,290
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kymi, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kymi, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$222,384
Villa 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$4,10M
Casa de campo 7 habitaciones en Avlida Beach, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Avlida Beach, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 316 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 316 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$433,063
Villa 8 habitaciones en Xirovrysi, Grecia
Villa 8 habitaciones
Xirovrysi, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 585 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,86M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$1,67M
Casa de campo 1 habitación en Vathy, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Vathy, Grecia
Habitaciones 1
Área 422 m²
Número de plantas 1
La casa de tres pisos está en construcción. El suelo y la primera planta tienen una superfic…
$280,906
Villa 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 335 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
Precio en demanda
Adosado Adosado 5 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 3 nive…
$213,111
