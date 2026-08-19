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Adosados en Venta en Euboea Regional Unit, Grecia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Aliveri, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Aliveri, Grecia
Dormitorios 4
Área 196 m²
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$224,335
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 5
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$295,177
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 111 m²
Venta de maisonette de 111 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$440,404
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Parámetros de las propiedades en Euboea Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
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