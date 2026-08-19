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Propiedades residenciales en venta en Euboea Regional Unit, Grecia

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Municipality of Chalkida
8
Karystos Municipality
7
Chalkida
3
Kymi Aliveri Anna Municipality
4
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20 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Karystos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Karystos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
En uno de los lugares costeros más deseables del sur de Evia, a pocos minutos del mar y rode…
$468,510
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Casa de campo en Aliveri, Grecia
Casa de campo
Aliveri, Grecia
Área 200 m²
En venta en construcción casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en la isla Eubea . La casa u…
$366,020
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Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 585 m²
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,89M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitación en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 2
Apartamento en venta, 2a planta, situado en Nea Artaki.La propiedad tiene una superficie tot…
$76,031
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Aliveri, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Aliveri, Grecia
Dormitorios 4
Área 196 m²
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$224,335
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Casa de campo 1 habitacion en Aliveri, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Aliveri, Grecia
Dormitorios 1
Área 204 m²
Venta casa de 3 plantas de 204 metros cuadrados en la isla Euboea. Planta baja consta de sal…
$1,89M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Número de plantas 2
695.000 € Tipo de propiedad: Villa Dormitorios: 3 Superficie del terreno: 311 m² Superfi…
$823,151
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Casa 2 habitaciones en Karystos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Karystos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
En uno de los lugares costeros más deseables del sur de Evia, a pocos minutos del mar y rode…
$473,258
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 5
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$295,177
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Descubre un excepcional retiro costero en la zona serena de Skorponeria, Viotia, a solo 1,5 …
$566,363
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Descubre un excepcional retiro costero en la zona serena de Skorponeria, Viotia, a solo 1,5 …
$566,363
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 111 m²
Venta de maisonette de 111 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$440,404
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Casa 2 habitaciones en Karystos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Karystos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
En uno de los lugares costeros más deseables del sur de Evia, a pocos minutos del mar y rode…
$468,771
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Descubre un excepcional retiro costero en la zona serena de Skorponeria, Viotia, a solo 1,5 …
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 312 m²
Venta Casa de 3 plantas de 312 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$826,496
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Casa 6 habitaciones en Eretria, Grecia
Casa 6 habitaciones
Eretria, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 2
Casa privada en la isla de Evia con una superficie de 190m². A 800m de la piscina.  1er pis…
$119,980
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Villa 5 habitaciones en Aliveri, Grecia
Villa 5 habitaciones
Aliveri, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
El apartamento está en venta con una superficie total de 90 metros cuadrados.  en el 1er. Pi…
$99,983
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Villa 5 habitaciones en Marmari, Grecia
Villa 5 habitaciones
Marmari, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
Precio en demanda
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Casa en Nea Styra, Grecia
Casa
Nea Styra, Grecia
Área 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Tipos de propiedades en Euboea Regional Unit

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Euboea Regional Unit, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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