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Casas en Venta en Karystos Municipality, Grecia

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11 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Karystos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Karystos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
En uno de los lugares costeros más deseables del sur de Evia, a pocos minutos del mar y rode…
$468,510
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Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Karystos Municipality, Grecia
Villa
Karystos Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 145 metros cuadrados en la isla de Evia. La pr…
$1,11M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 5
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$295,177
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Adosado Adosado 2 habitaciones en Karystos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Karystos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 2
Venta zona adosada de 135 metros cuadrados en la isla de Evia. El adosado se encuentra en 2 …
$558,661
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Adosado Adosado 1 habitacion en Epanochori, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Epanochori, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta de 120 metros cuadrados en la isla de Evia. El adosado se encuentra en…
$500,467
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Villa en Platanistos, Grecia
Villa
Platanistos, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 475 m²
Piso -1/3
Venta villa de 3 plantas de 475 metros cuadrados en la isla de Evia. La planta baja consta d…
$3,14M
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 111 m²
Venta de maisonette de 111 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$440,404
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Aetos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Aetos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4/5
Venta zona adosada de 133 metros cuadrados en la isla de Evia. El adosado se encuentra en 2 …
$360,802
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Villa en Agios Konstantinos, Grecia
Villa
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Evia. La primera planta consta…
$494,647
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Villa 5 habitaciones en Marmari, Grecia
Villa 5 habitaciones
Marmari, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
Precio en demanda
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Casa en Nea Styra, Grecia
Casa
Nea Styra, Grecia
Área 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Parámetros de las propiedades en Karystos Municipality, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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