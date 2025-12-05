Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Euboea Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Euboea Regional Unit, Grecia

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Nea Styra, Grecia
Casa
Nea Styra, Grecia
Área 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Euboea Regional Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Euboea Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir