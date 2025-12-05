Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Euboea Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Euboea Regional Unit, Grecia

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
17 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Nerotrivia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nerotrivia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 6 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Área 250 m²
Venta de maisonette de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene un niv…
$887,002
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 habitación en Magoula, Grecia
Villa 1 habitación
Magoula, Grecia
Habitaciones 1
Área 390 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla Euboea. Una magnífica vista de l…
$1,40M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Villa 1 habitación en Avlida Beach, Grecia
Villa 1 habitación
Avlida Beach, Grecia
Habitaciones 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta un objeto único en la ciudad de Aulida. Una villa de 4 plantas de 1200 …
$1,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 17 habitaciones en Platanistos, Grecia
Villa 17 habitaciones
Platanistos, Grecia
Habitaciones 17
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 475 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 475 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja consta…
$3,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Aliveri, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aliveri, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Euboea. El semi-sótano consta …
$614,481
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$4,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 7 habitaciones en Avlida Beach, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Avlida Beach, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 316 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 316 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$433,063
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 habitaciones en Xirovrysi, Grecia
Villa 8 habitaciones
Xirovrysi, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 585 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,86M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Villa 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 335 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso -2
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. El sótano consta de un…
$1,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 13 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Villa 13 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 habitaciones en Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja consta…
$2,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 9 habitaciones en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Villa 9 habitaciones
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$2,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 446 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 446 metros cuadrados en la isla Euboea. Semi-basement consta de …
$1,08M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Dirfyon Messapion Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Dirfyon Messapion Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 planta de 101 metros cuadrados en la isla de Euboea. La casa consta de 2 dor…
$351,132
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Villa 3 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$801,752
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Tipos de propiedades en Euboea Regional Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Euboea Regional Unit, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir