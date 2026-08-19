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Villas en venta en Euboea Regional Unit, Grecia

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4 propiedades total found
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 585 m²
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,89M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Número de plantas 2
695.000 € Tipo de propiedad: Villa Dormitorios: 3 Superficie del terreno: 311 m² Superfi…
$823,151
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Villa 5 habitaciones en Aliveri, Grecia
Villa 5 habitaciones
Aliveri, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Marmari, Grecia
Villa 5 habitaciones
Marmari, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
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Parámetros de las propiedades en Euboea Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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