Casas en la montaña en Venta en Euboea Regional Unit, Grecia

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
42 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$417,475
Casa de campo 1 habitación en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 550 m²
Número de plantas 1
La casa se encuentra en la región de Eretria en Euboea. Consistas de cinco niveles. El prime…
$1,29M
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,46M
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 1
Área 143 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 143 metros cuadrados en la isla de Euboea. Una vista de la montañ…
$356,984
Casa de campo 1 habitación en Loutra Gialtron, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Loutra Gialtron, Grecia
Habitaciones 1
Área 480 m²
Número de plantas 1
Se vende una casa de tres pisos sin terminar en la ciudad de Yaltra en la isla de Evia. Cada…
$357,105
Casa de campo 3 habitaciones en Kalochori Pantichi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalochori Pantichi, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$128,748
Casa de campo 4 habitaciones en Paralia Kymis, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Paralia Kymis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 204 metros cuadrados en la isla Euboea. Planta baja consta de sal…
$1,87M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Aetos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Aetos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4
Venta de maisonette de 133 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$357,105
Casa de campo 8 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$456,472
Villa 1 habitación en Magoula, Grecia
Villa 1 habitación
Magoula, Grecia
Habitaciones 1
Área 390 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla Euboea. Una magnífica vista de l…
$1,40M
Casa de campo 5 habitaciones en Karystos Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Karystos Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$1,11M
Casa de campo 1 habitación en Paralia Kymis, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Paralia Kymis, Grecia
Habitaciones 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
En venta en construcción casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en la isla Eubea . La casa u…
$362,837
Villa 17 habitaciones en Platanistos, Grecia
Villa 17 habitaciones
Platanistos, Grecia
Habitaciones 17
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 475 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 475 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja consta…
$3,16M
Casa de campo 6 habitaciones en Aliveri, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aliveri, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Euboea. El semi-sótano consta …
$614,481
Adosado Adosado 2 habitaciones en Epanochori, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Epanochori, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$503,290
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kymi, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kymi, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$222,384
Villa 8 habitaciones en Xirovrysi, Grecia
Villa 8 habitaciones
Xirovrysi, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 585 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,86M
Casa de campo 3 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en la isla de Euboea. La casa consta de 2 do…
$184,312
Adosado Adosado 5 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 3 nive…
$213,111
Casa de campo 4 habitaciones en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Área 120 m²
Número de plantas 3
En venta 0 -casa de 120 metros cuadrados en la isla Eubea . Una vista del mar, la montaña se…
$585,220
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso -2
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. El sótano consta de un…
$1,24M
Casa de campo 6 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$427,211
Casa de campo 7 habitaciones en Paralia Agias Annas, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Paralia Agias Annas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Piso -1
Venta Casa de 3 plantas de 271 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$541,417
Adosado Adosado 3 habitaciones en Karystos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Karystos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$134,601
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$526,698
Villa 8 habitaciones en Magoula, Grecia
Villa 8 habitaciones
Magoula, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 570 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,61M
Villa 13 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Villa 13 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,76M
Casa de campo 4 habitaciones en Ano Vathia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ano Vathia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$374,541
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pyrgi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pyrgi, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 111 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene un niv…
$213,020
Villa 8 habitaciones en Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja consta…
$2,11M
