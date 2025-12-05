Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Municipal Unit of Anthidon, Grecia

villas
14
casas de campo
10
25 propiedades total found
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/1
Venta casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Evia. La planta baja consta de…
$419,400
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$417,475
Casa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 255 m²
Descubra una lujosa villa junto al mar en la encantadora zona de Drosia, Viotia, a pocos pas…
$1,11M
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,46M
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 1
Área 143 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 143 metros cuadrados en la isla de Euboea. Una vista de la montañ…
$356,984
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso -1/3
Venta Casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la isla de Evia. La planta baja consta de…
$527,602
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Piso -1/4
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 420 metros cuadrados en la isla de Evia. La pl…
$1,47M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 175 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja consta …
$702,264
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 89 metros cuadrados en la isla de Evia. La pri…
$322,424
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Evia. La primera planta const…
$4,10M
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$702,264
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 143 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 143 metros cuadrados en la isla de Evia. El pr…
$357,597
Villa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 1
............................................................................................…
$1,58M
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 196 metros cuadrados en la isla de Evia. La pr…
$433,809
Villa 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$4,10M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$1,67M
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso -2
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. El sótano consta de un…
$1,24M
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso -2/1
Venta una casa de campo de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Evia. El sótano c…
$1,24M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$526,698
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 89 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de s…
$321,871
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 185 metros cuadrados en la isla de Evia. La pr…
$703,470
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 200 metros cuadrados en la isla de Evia. La pr…
$1,68M
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$433,809
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Piso -1/2
Descubra la tranquilidad absoluta y la elegancia en esta magnífica villa en Boeotia, donde e…
$1,58M
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Número de plantas 4
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 430 metros cuadrados en la isla de Evia. La pr…
$703,470
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Anthidon, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
