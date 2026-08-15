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Casas de campo en venta en Halkidiki, Grecia

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Municipio de Casandra
91
Unidad Municipal de Palene
38
Unidad Municipal de Casandra
53
Municipality of Nea Propontida
55
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222 propiedades total found
Casa de campo 1 habitación en Ormos Panagias, Grecia
UP UP
Casa de campo 1 habitación
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno con contenedor en venta en Sithonia, Ormos Panagias.El contenedor consta de 1 dormit…
$87,662
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Vendedor particular
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Deutsch
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
En venta casa de 2 plantas de 138 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de s…
$490,558
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
En venta 1 -casa de 105 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 3 dormitorios, sal…
$802,882
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa de campo 3 habitaciones en Afytos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Afytos, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta en construcción casa de 2 plantas de 125 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Pl…
$413,248
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta …
$413,248
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Casa de campo 5 habitaciones en Portaria, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Portaria, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2005  Beach: wide, sandy…
$756,265
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Аталанта
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 2 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Venta casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Chalkidiki. El sótano consta de salón con…
$430,959
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un al…
$696,768
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Casa de campo 2 habitaciones en Paliouri, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Paliouri, Grecia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta casa de 1 plantas de 56 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La casa consta de 2…
$259,756
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Skioni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Skioni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 4  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$524,507
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Casa de campo en Polígiros, Grecia
Casa de campo
Polígiros, Grecia
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta casa de 3 plantas de 120 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dorm…
$247,949
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Casa de campo 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Número de plantas 1
Detalles.Año de construcción: 2000Número de habitaciones: 4Tipo de calefacción: eléctricoCla…
$1,22M
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Casa de campo 3 habitaciones en Lakkoma, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Lakkoma, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Venta casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 3 dormitorio…
$253,852
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Casa de campo 5 habitaciones en Galatista, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Galatista, Grecia
Dormitorios 5
Área 159 m²
Venta casa de 3 plantas de 159 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un al…
$218,431
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Casa de campo 6 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2016  Number of rooms: 6…
$483,712
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 4
Área 128 m²
En venta casa de 1 piso de 128 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 4 dormitorios, …
$590,354
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Casa de campo 6 habitaciones en Polychrono, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 3
Se vende — Casa unifamiliar de 150 m² en Polichrono, Kassandra, Halkidiki. Se ofrece a la v…
$467,167
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Casa de campo 5 habitaciones en Paliouri, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Paliouri, Grecia
Dormitorios 5
Área 440 m²
Venta en construcción casa de 2 plantas de 440 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Pl…
$971,180
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Casa de campo 3 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Planta baja consta…
$507,705
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta casa de 3 plantas de 120 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Semi-basement cons…
$985,932
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Casa de campo 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 119 m²
Venta casa de 2 plantas de 119 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de salón, …
$200,720
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Casa de campo 6 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kriopigi, Grecia
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Área 200 m²
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Planta baja consta…
$259,756
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Casandra, Grecia
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Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2004  Beach: sandy with …
$872,614
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Casa de campo 1 habitacion en Olynthos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Olynthos, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta casa de 2 plantas de 50 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dormi…
$230,238
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Skioni, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Skioni, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La casa consta de …
$388,127
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Casa de campo 1 habitacion en Plana, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Plana, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta casa de 1 plantas de 45 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. La casa consta de un do…
$360,116
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Casa de campo 5 habitaciones en Agios Mamas, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Agios Mamas, Grecia
Dormitorios 5
Área 240 m²
Venta casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de 2 dormi…
$377,827
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Casa de campo en Kalandra, Grecia
Casa de campo
Kalandra, Grecia
Área 300 m²
Venta casa de 1 plantas de 300 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Una magnífica vist…
$417,036
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 4
Área 152 m²
Venta casa de 3 plantas de 152 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Planta baja consta…
$826,496
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Parámetros de las propiedades en Halkidiki, Grecia

con Garaje
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