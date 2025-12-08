  1. Realting.com
Otium Development

Georgia,
;
Company type
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2023
En la plataforma
En la plataforma
1 mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English
Página web
Página web
www.otium.ge
Estamos en las redes sociales
Sobre el desarrollador

El OTIUM es una empresa de desarrollo, que se basa en la facilidad de vida y la vida útil para cada uno de sus residentes.
Las casas de OTIUM están distinguidas por su ARQUITECTURA MINIMALISTA. BASED ON THE VALUES AND PHILOSOPHY
El grupo, el OTIUM está decidido a crear un ambiente para SIMPLIFIED, HASSLE LIBRE TODOS LOS DÍAS, MOTIVAR Y AYUDAR a la gente para vivir exactamente lo que necesitaban, sin un sentido expositivo.

Servicios

Otium Beliashvili – un complejo residencial de primera clase situado en una de las zonas de inversión más atractivas de la ciudad. La arquitectura moderna, la infraestructura in situ completa y los altos estándares de construcción crean un ambiente cómodo para vivir e invertir. El complejo incluye espacios comerciales, una zona de aparcamiento cerrado de dos niveles, una zona recreativa aislada con rutas de senderismo y ciclismo, y una zona dedicada a los niños.

Reverencia de Otium – un proyecto inspirado en la armonía de las vistas de montaña y mar de Batumi. El complejo cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, zonas recreativas, plataforma de yoga al aire libre, gimnasio, spa y sauna, cafetería, espacio de coworking y biblioteca, zona para niños y aparcamiento abierto y cerrado. Una opción ideal para la relajación y rejuvenecimiento.

Otium Poti – un moderno proyecto residencial ubicado en el nuevo epicentro de desarrollo de la ciudad. Una infraestructura conveniente y una ubicación estratégica garantizan un alto potencial de inversión.

Juntos, estos tres proyectos representan la visión de Otium Development — espacios donde la vida, el ocio y la comodidad se fusionan en uno.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 07:11
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Lunes
10:00 - 18:00
Martes
10:00 - 18:00
Miércoles
10:00 - 18:00
Jueves
10:00 - 18:00
Viernes
10:00 - 18:00
Sábado
12:00 - 17:00
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en el mundo
Natia Chumashvili
Natia Chumashvili
1 propiedad
