Otium Beliashvili – un complejo residencial de primera clase situado en una de las zonas de inversión más atractivas de la ciudad. La arquitectura moderna, la infraestructura in situ completa y los altos estándares de construcción crean un ambiente cómodo para vivir e invertir. El complejo incluye espacios comerciales, una zona de aparcamiento cerrado de dos niveles, una zona recreativa aislada con rutas de senderismo y ciclismo, y una zona dedicada a los niños.

Reverencia de Otium – un proyecto inspirado en la armonía de las vistas de montaña y mar de Batumi. El complejo cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, zonas recreativas, plataforma de yoga al aire libre, gimnasio, spa y sauna, cafetería, espacio de coworking y biblioteca, zona para niños y aparcamiento abierto y cerrado. Una opción ideal para la relajación y rejuvenecimiento.

Otium Poti – un moderno proyecto residencial ubicado en el nuevo epicentro de desarrollo de la ciudad. Una infraestructura conveniente y una ubicación estratégica garantizan un alto potencial de inversión.

Juntos, estos tres proyectos representan la visión de Otium Development — espacios donde la vida, el ocio y la comodidad se fusionan en uno.