  4. Residencia s vidom na more i zamok

Residencia s vidom na more i zamok

Eze, Francia
$456,535
5
ID: 29036
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Francia
  • Región / estado
    Francia metropolitana
  • Barrio
    Alpes Marítimos
  • Ciudad
    Niza
  • Pueblo
    Eze

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Eze, Francia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Volver a Dejar una solicitud
Desarrollador
Premiumazur
Idiomas hablados
Русский, Français
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$297,137
El complejo se construyó a los más altos estándares con atención a la calidad del aire interior, funcionalidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Una excelente opción para la inversión a largo plazo. El edificio dispone de aparcamiento subterráneo para 8 coches y 2 locales comerciales.I…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Mostrar todo Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$735,269
El complejo residencial dentro y fuera está hecho en el estilo victoriano. Hay un hermoso parque con un parque infantil justo al lado, y el patio está decorado con un jardín central con una fuente decorativa. Algunos apartamentos tienen un sótano. Ofrece apartamentos que van desde estudios h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
