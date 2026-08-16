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Obra nueva en venta en Niza

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Beausoleil
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Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Beausoleil, Francia
de
$1,80M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Desarrollador
Premiumazur
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Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
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Moyenne Corniche, Francia
de
$1,89M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Residencia de élite, con un hermoso jardín, a la playa a 2 minutos a pie. Gran apartamento de 4 habitaciones de 102 m2 con dos terrazas de 26 m2 y 77 m2. Una de las terrazas con vistas al mar, un jacuzzi está instalado en la terraza. Se utilizaron materiales de lujo para decorar el apartamen…
Desarrollador
Premiumazur
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Residencia s vidom na more i zamok
Residencia s vidom na more i zamok
Residencia s vidom na more i zamok
Residencia s vidom na more i zamok
Residencia s vidom na more i zamok
Residencia s vidom na more i zamok
Eze, Francia
de
$456,535
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Desarrollador
Premiumazur
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IresIres
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Niza, Francia
de
$383,099
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Residencia de arquitectura moderna a poca distancia de la playa. Todos los apartamentos con grandes terrazas y balcones.Una piscina en el corazón de un jardín mediterráneo.Cerca estará la futura línea de tranvía, mediando con el centro de Niza y el aeropuerto.Pago de instalación, tarifa nota…
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Premiumazur
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Residencia Na granice Francii i Monako
Residencia Na granice Francii i Monako
Beausoleil, Francia
de
$586,940
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Bosolei es un pequeño pueblo, con jardines, con hermosas vistas panorámicas de Mónaco y el mar, con ricas tradiciones culturales.La residencia se encuentra a 12 minutos a pie de la estación de tren de Mónaco. Playa, tiendas comerciales, restaurantes, escuelas - todo a pie. Arquitectura moder…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Eze, Francia
de
$810,194
En las colinas entre Niza y Mónaco, en un encantador entorno natural, se encuentra este excepcional proyecto con piscina. 22 apartamentos, de 2 a 5 habitaciones, en su mayoría orientadas al sur, y la mayoría tienen impresionantes vistas al mar. Los apartamentos están situados en 2 edificios,…
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TRANIO
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Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, Francia
de
$931,030
Moderno complejo residencial rodeado de vegetación con ascensor y aparcamiento subterráneo.El ático ofrece 2 dormitorios, un baño y una terraza en el nivel inferior, y arriba hay un salón con cocina, un aseo y una enorme terraza con jacuzzi. El precio incluye una plaza de aparcamiento.Instal…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francia
de
$471,924
Una acogedora residencia rodeada de vegetación, donde cada detalle se piensa para la integración armónica en el paisaje natural circundante. La arquitectura moderna y refinada del edificio se asemeja al arco de un barco y ofrece un diseño único y contemporáneo. El edificio consta de sólo 13 …
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TRANIO
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Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Niza, Francia
de
$462,863
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
zona moderna de Niza, ubicación conveniente. La residencia fue galardonada con la Pirámide de Oro, el premio nacional más alto en el campo de la construcción y nuevos proyectos arquitectónicos. Todos los apartamentos con decoración, para los que se utilizan materiales de alta calidad.Algunos…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$575,631
El diseño de la residencia es una respuesta a los requerimientos bioclimáticos modernos. El arreglo único de las fachadas le permite disfrutar de panoramas excepcionales de la ecovalleada de Niza, desde las colinas de la Riviera hasta la costa. En los apartamentos se ha pensado cada detalle …
Agencia
TRANIO
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Casa club Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Casa club Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Casa club Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Casa club Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Casa club Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Niza, Francia
de
$1,28M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Moderna residencia de lujo cerca de la playa, restaurantes, paseo marítimo.En el techo de la residencia hay una piscina, que ofrece una magnífica vista del mar. Hay un jardín en el campo. La residencia se ha ido. Todos los apartamentos con decoración, materiales de acabado de alta calidad.As…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Francia
de
$1,04M
El complejo ofrece desde estudios hasta apartamentos de 3 dormitorios. Cada apartamento es luminoso, funcional, con una temperatura agradable en verano e invierno. La mayoría de los apartamentos tienen grandes terrazas y balcones que pueden estar equipados. Usted puede comprar una plaza de a…
Agencia
TRANIO
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Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Beausoleil, Francia
de
$906,053
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Residencia elegante y moderna, todos los apartamentos con terrazas y balcones, con vistas al mar y Mónaco. Los materiales de clase de lujo se utilizan en la construcción. Es posible elegir materiales de acabado para apartamentos.A la playa y al mar a 20 minutos a pie.Pago de instalación, tar…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$534,847
El complejo combina todas las comodidades de la modernidad con la elegancia clásica de la arquitectura que respeta el patrimonio de la ciudad. El edificio ofrece 29 apartamentos que van desde estudios hasta 3 dormitorios. El acceso directo al aparcamiento subterráneo privado de la residencia…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Beaulieu sur Mer, Francia
de
$2,16M
Un complejo residencial de 16 apartamentos, que van desde estudios hasta apartamentos duplex de cinco habitaciones. La fachada del patio está decorada con amplias terrazas con cercas de vidrio que se elevan sobre la abundancia de vegetación. La fachada histórica conservada del complejo, deco…
Agencia
TRANIO
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Residencia Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residencia Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residencia Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residencia Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Niza, Francia
de
$410,131
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 67 m²
1 objeto inmobiliario 1
La residencia se encuentra cerca de Gambetta Boulevard y las playas. Cerca de panaderías, pequeñas tiendas, jardines de infancia, escuelas, acceso conveniente a la carretera.Todos los apartamentos con balcones y loggias.Vista de la ciudad y colinas verdes, no vis-a-vis.Campo de estacionamien…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
67.0
404,915
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$413,662
La nueva residencia de lujo muestra una arquitectura moderna de alta calidad, en la que los espacios verdes se enorgullecen de su lugar. Los jardines alrededor lo convierten en un lugar excepcional para vivir en el corazón de la ciudad. El complejo ofrece 25 apartamentos con 2-4 habitaciones…
Agencia
TRANIO
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Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, Francia
de
$2,62M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Una pequeña residencia vigilada con jardín, sólo 23 apartamentos, la mayoría de los apartamentos con vistas al mar y Mónaco. Todos los apartamentos con aire acondicionado, persianas eléctricas. Estacionamiento subterráneo.Grass en Q3 2025.Reducir los honorarios notarios. Exención por dos año…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francia
de
$1,49M
Imagina el resplandor del amanecer sobre el Mediterráneo todos los días. Toda la residencia se enfrenta a la bahía de Mónaco como un lienzo enmarcado por colinas hundiendo al mar. Disfruta de una vista sin obstáculos hasta el «Rocher» de Mónaco, su casco antiguo, su catedral y su Palacio del…
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TRANIO
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Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Menton, Francia
de
$396,183
El proyecto es un hermoso complejo de esquina cuyas fachadas han sido diseñadas para aprovechar plenamente la excelente orientación hacia el sur, el este o el oeste. Por lo tanto, los apartamentos pueden inundarse con abundante luz natural y todos tienen un balcón, loggia o terraza. En las p…
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TRANIO
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Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$1,86M
Después de un día ocupado en el corazón de Nice animado, esta residencia es el lugar para ser como ofrece una sensación de vacaciones todo el año. Cipresa, olivo y cítricos en el jardín-belvedere toman las rutas peatonales que atraviesan el vasto parque de la residencia. El paseo con vistas …
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francia
de
$943,848
Rodeado de un ambiente de pueblo con fachadas históricas coloridas, el profesor Langevin impresiona con su tranquilidad, ubicación central y vistas panorámicas. Gracias a su composición, la residencia sigue las curvas de la colina y se ajusta delicadamente entre casas típicas, creando una el…
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TRANIO
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Pueblo de cabañas Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Pueblo de cabañas Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Pueblo de cabañas Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Pueblo de cabañas Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Pueblo de cabañas Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Niza, Francia
de
$964,386
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Residencia Elite y en construcción, compuesta por pequeñas villas y un pequeño edificio con apartamentos. Hay una piscina y un jardín.Cada villa con su propio aparcamiento separado. Todas las casas con acabados.Pago de instalación, tarifa notarial reducida.Villa 101 m2 - 830.000 eurosVilla 1…
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Premiumazur
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Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Francia
de
$419,488
El complejo ofrece desde estudios hasta apartamentos de 3 dormitorios. Cada apartamento es luminoso, funcional, con una temperatura agradable en verano e invierno. La mayoría de los apartamentos tienen grandes terrazas y balcones que pueden estar equipados.Instalaciones y equipos en la casa …
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Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$431,140
De acuerdo con la arquitectura art deco de la zona, las fachadas del edificio se distinguen por un diseño elegante y emblemático. Los balcones tradicionales de hierro forjado apoyan el deseo de transparencia. Su elegancia está acentuada por materiales nobles como piedra pulida y vidrio frota…
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TRANIO
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Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Niza, Francia
de
$1,08M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Villas en una zona tranquila y lujosa de le Montaleigne. Las villas están rodeadas de olivos. Algunas con vistas al mar. Arquitectura moderna. Aparcamiento.No lejos del centro de la ciudad y de la playa. Piscina común.Pagos. Reducir los honorarios notarios. Gran selección de materiales de ac…
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Premiumazur
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Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
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Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Niza, Francia
de
$406,278
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Residencia - renovación, en el corazón de la ciudad, cerca del puerto. Dos edificios. Uno de los edificios se está alquilando a finales de este año.El segundo es temprano 2027.Ideal para inversión y alquiler.2 habitaciones de 41 m2 de 350250 euros.3 piezas de 63 m2 de 525750 euros
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Premiumazur
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Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Eze, Francia
de
$448,619
Vivir en la costa mediterránea significa poder experimentar las delicias de su clima, luz natural y aromas impresionantes en cualquier momento. Aquí, la vida interior y exterior son igualmente importantes. Cada apartamento tiene su propia terraza, con una superficie media de unos 40 m2. Las …
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Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$419,488
El complejo ofrece apartamentos de lujo de 2 a 4 habitaciones con grandes ventanales, hermosas terrazas y vistas impresionantes de Niza y el Mar Mediterráneo. En el centro del barrio hay un jardín con terrazas con vistas a la ciudad, dividido en espacios verdes, huertos y olivares. Desde el …
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Complejo residencial New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$732,939
Residencia cerrada en la zona de Fabron con piscina con vistas al mar, un gran parque y aparcamientos. Hay muchas palmeras alrededor, hay pistas de tenis cerca. El precio incluye una plaza de aparcamiento.Inicio de la construcción - Octubre 2021. Finalización de obras - 4o trimestre de 2023.…
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Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$297,137
El complejo se construyó a los más altos estándares con atención a la calidad del aire interior, funcionalidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Una excelente opción para la inversión a largo plazo. El edificio dispone de aparcamiento subterráneo para 8 coches y 2 locales comerciales.I…
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Villa s bassejnom i sadom
Villa s bassejnom i sadom
Villa s bassejnom i sadom
Niza, Francia
de
$1,04M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
El complejo, compuesto por 3 cuatro - villas de habitaciones, una piscina comunitaria.Conveniente ubicación, cerca del centro de la ciudad, el Promenade des Anglais y restaurantes, acceso conveniente a las carreteras.Villas se alquilan con acabados: baldosas cerámicas 80 a 80, ducha italiana…
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Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$1,03M
Con una fachada de ocre rojo, que recuerda a la emblemática Place Massena, el complejo tiene un sabor local y un recordatorio de la medida en que el proyecto está estrechamente conectado con el espíritu de la zona y la historia de la ciudad. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones ofrecen hermoso…
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TRANIO
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