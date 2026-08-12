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Dúplex del mar en venta en Chipre

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Pafos
6
Limasol
10
Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
17
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Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
Esta moderna torre residencial de 27 plantas es la tercera más alta de Limassol y ofrece un …
$6,37M
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Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
Esta moderna torre residencial de 27 plantas es la tercera más alta de Limassol y ofrece un …
$7,17M
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Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
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Área 274 m²
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Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
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Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
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Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
Esta moderna torre residencial de 27 plantas es la tercera más alta de Limassol y ofrece un …
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con Jardín
con Vista a la montaña
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