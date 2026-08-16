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Casas con piscina en Venta en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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Villa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 4
Área 215 m²
Casa independiente de lujo de cuatro dormitorios en venta en la zona SGP - provincia de Nico…
$705,697
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Casa de campo 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa de campo 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 3
Área 224 m²
For sale under construction a detached three bedroom house in Germasogia - Limassol province…
$709,882
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Villa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 4
Área 211 m²
Casa independiente de lujo con cuatro dormitorios en venta en la zona de APS - provincia de …
$709,882
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Villa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 3
Área 195 m²
Casa independiente de lujo con tres dormitorios en venta en la zona de APS - provincia de Ni…
$675,667
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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