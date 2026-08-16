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Casas en la montaña en Venta en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
La venta es una casa moderna y espaciosa, situada en un lugar sereno abrazado por la natural…
$2,63M
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Ubicado dentro de una impresionante parcela residencial de 3.000 metros cuadrados rodeada de…
$931,101
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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