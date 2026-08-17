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Propiedades residenciales en venta en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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apartamentos
172
casas independientes
90
262 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Una nueva residencia cerrada está en Pareklissia, Limassol. El proyecto incluye cuatro casas…
$499,431
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Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
Una tierra agrícola en la zona de Pareklisia en Limassol en la zona G3, ratio de cubierta 10…
$218,941
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Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Una moderna comunidad residencial multifamiliar cerrada situada en el corazón de Parekklisia…
$455,851
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Este prestigioso apartamento de dos dormitorios está situado en una impresionante torre de 1…
$2,20M
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Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Área 64 m²
Diseñado cuidadosamente con la máxima originalidad, la nueva residencia cerrada está bellame…
$248,168
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International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descubra su futura casa en este encantador apartamento de 1 dormitorio, actualmente en const…
$276,557
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 323 m²
Villa de lujo con vistas al mar en la zona de Parekklisia, Limassol. Características clave …
$1,26M
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Un proyecto compuesto por 3 nuevos edificios ubicados en la zona residencial y conveniente d…
$345,697
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Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
Está situado en el pueblo de Pareklissia, a 5 minutos de Limassol. La propiedad está cerca d…
$144,040
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Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Últimos 2 apartamentos en venta en el proyecto ubicado en Pareklissia, solo 6 apartamentos e…
$259,702
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Un proyecto compuesto por 3 nuevos edificios ubicados en la zona residencial y conveniente d…
$399,105
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Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descubra su futura casa en este encantador apartamento de 1 dormitorio, actualmente en const…
$276,557
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Casa 5 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Venta casa de dos plantas con cinco dormitorios, piscina en una zona tranquila de la ciudad …
$1,58M
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Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
Está situado en el pueblo de Pareklissia, a 5 minutos de Limassol. La propiedad está cerca d…
$144,040
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Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
Vistas al mar impresionantes e ininterrumpidas. Situado en las afueras del popular pueblo de…
$460,929
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Casa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Hermosa casa de 4 dormitorios 187m2 en Pareklisia, a pocos minutos del centro de la ciudad. …
$969,826
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Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/2
Este moderno apartamento de una habitación se encuentra en un desarrollo residencial contemp…
$262,236
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English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Un proyecto compuesto por 3 nuevos edificios ubicados en la zona residencial y conveniente d…
$345,697
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Un proyecto compuesto por 3 nuevos edificios ubicados en la zona residencial y conveniente d…
$409,074
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Casa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Piso 3
Esta impresionante casa de 4 dormitorios en Parekklisha, Limassol, ofrece impresionantes vis…
$1,39M
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 2/3
Moderno Apartamento de dos dormitorios en un tranquilo suburbano Perfecto para familias pequ…
$376,487
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Apartamento 1 habitacion en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1
Un moderno apartamento de 1 dormitorio (Unit 5) en la primera planta un desarrollo residenci…
$401,035
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 000 m²
Esta residencia es una obra maestra de amplios espacios habitables de 950 metros cuadrados, …
$18,79M
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Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Casas modernas en venta en Pareklisia area, Limassol. Disponibles dos casas unifamiliares, y…
$459,385
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Situado en las colinas escénicas del prestigioso distrito de Ayios Tikhonas, este complejo c…
$745,793
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Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
Una oportunidad excepcional para adquirir una parcela residencial de 3.001 metros cuadrados …
$749,009
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Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 301 m²
Un nuevo complejo moderno en Paraklessia, con impresionantes vistas al mar y las montañas. L…
$1,59M
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 2/2
Este elegante apartamento de dos dormitorios está situado en un desarrollo residencial conte…
$404,755
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Apartamento 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/2
Este elegante apartamento de dos dormitorios está situado en un desarrollo residencial conte…
$370,550
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 4
En venta como estaba planeado: este hermoso apartamento en Ayios Tikhonas ofrece vida modern…
$787,277
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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