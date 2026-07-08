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Casas en la montaña en Venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

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villas
64
adosados
3
dúplex
5
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6 propiedades total found
Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 571 m²
Un proyecto de élite de dos lujosas casas en la zona privada y serena de Agios Tychonas, que…
$3,59M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 571 m²
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Descubra una rara oportunidad para poseer una villa de lujo excepcional en Ayios Tychonas, L…
$3,86M
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
Situado en la prestigiosa zona residencial de Ayios Tychonas, justo al lado de la carretera …
$4,51M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
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$4,51M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Descubra una rara oportunidad para poseer una villa de lujo excepcional en Ayios Tychonas, L…
$3,86M
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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