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Propiedades residenciales en venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

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apartamentos
386
casas independientes
255
641 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Premium Premium
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 570 m²
Situato nell’esclusiva zona collinare di Agios Tychonas, questo complesso di ville di lusso …
$4,74M
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Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
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Villa 7 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Villa 7 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 720 m²
Número de plantas 3
$5,60M
VAT
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Vendedor particular
Idiomas hablados
English
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Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
Una comunidad cerrada de nueve villas unifamiliares adosadas en la ladera verde de Agios Tyc…
$2,04M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en un lugar central en el corazón de la zona turística de Lim…
$946,516
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Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 640 m²
Villas de lujo situadas en las laderas de Agios Tychonas. Características clave Oryx Piedra…
$5,62M
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Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Una comunidad cerrada de nueve villas unifamiliares adosadas en la ladera verde de Agios Tyc…
$1,84M
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Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 152 m²
En la zona aristocrática y muy buscada de Agios Tychonas, esta lujosa villa de cuatro dormit…
$822,647
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Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
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Casa 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 646 m²
Villas de lujo situadas en las laderas de Agios Tychonas. Características clave Oryx Piedra…
$5,67M
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Apartamento en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento
Agios Tychonas, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en un lugar central en el corazón de la zona turística de Lim…
$588,687
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en un lugar central en el corazón de la zona turística de Lim…
$1,35M
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en un lugar central en el corazón de la zona turística de Lim…
$1,04M
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Apartamento 1 habitacion en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Situado en la prestigiosa carretera costera de Agios Tychonas, este apartamento de una habit…
$201,799
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Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 291 m²
Una comunidad cerrada de nueve villas unifamiliares adosadas en la ladera verde de Agios Tyc…
$2,12M
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Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Esta villa se encuentra en Agios Tychonas, Limassol. Se compone de 5 dormitorios en los que …
$2,66M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Un nuevo desarrollo situado en Agios Tychonas, Limassol. 5 minutos de St Raphael Marina y 15…
$536,613
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 133 m²
Piso 1/5
Este elegante e único apartamento com 3 quartos está localizado apenas a 100 metros do Mar M…
$1,79M
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Agencia
John Taylor Cyprus
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English, Русский, Dutch
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Descubra una rara oportunidad para poseer una villa de lujo excepcional en Ayios Tychonas, L…
$3,86M
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Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Un nuevo proyecto está situado en la zona de Agios Tychonas, cerca de todo tipo de comodidad…
$1,97M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Descubra un complejo residencial de lujo excepcional en Limassol, perfectamente situado cerc…
$1,01M
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Casa 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Casa 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
El proyecto se encuentra en Ayios Tychonas en Limassol y consta de 12 lujosas villas con suf…
$1,19M
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Casa 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 219 m²
El proyecto se encuentra en Agios Tychonas con una hermosa vista desde la colina con vistas …
$1,30M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 236 m²
Experimente el lujo contemporáneo en una de las zonas residenciales más prestigiosas de Lima…
$2,15M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Un complejo elegante que consta de dos bloques y cuarenta ocho apartamentos situados en una …
$1,23M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Descubra un complejo residencial de lujo excepcional en Limassol, perfectamente situado cerc…
$1,13M
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Casa 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Casa 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
El proyecto se encuentra en Ayios Tychonas en Limassol y consta de 12 lujosas villas con suf…
$1,22M
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Apartamento 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Área 398 m²
Esta notable villa se encuentra en una zona tranquila, pintoresca y prestigiosa de Agios Tyc…
$2,30M
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Venta: un impresionante piso de reventa situado en el deseable Agios Tychonas - Área Turísti…
$455,167
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Apartamento 1 habitacion en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Un nuevo desarrollo situado en las partes más bellas de Limassol con vistas sin obstáculos d…
$437,211
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 330 m²
Lujo Villa de 4 dormitorios ultra moderna situada en la zona de Agios Tychonas de Limassol. …
$3,72M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 387 m²
Una villa excepcional en la prestigiosa zona de Agios Tychonas de Limassol, que ofrece una r…
$3,40M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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