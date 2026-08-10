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Villas con piscina en venta en Famagusta District, Chipre

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Ayia Napa
63
Paralimni
168
Protaras
116
Deryneia
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5 propiedades total found
Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 191 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Luxurious Four-Bedroom Villas by the Sea in Protaras IMPERIAL JADE…
$754,318
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 325 m²
This 5-bedroom villa in Semera Beachfront Residences offers a rare combination of beachfront…
$3,95M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 601 m²
For sale: 5-bedroom villa in the exclusive Pliades development, Ayia Thekla, just steps from…
$1,77M
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Parámetros de las propiedades en Famagusta District, Chipre

con Garaje
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