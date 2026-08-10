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Apartamentos del mar en venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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áticos
92
estudios
16
1 habitación
252
2 habitaciones
848
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67 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Una oportunidad excepcional para poseer un nuevo apartamento de una habitación en una de las…
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Disfruta de una estancia de lujo en este excepcional apartamento de 2 dormitorios, con un ja…
$559,581
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
El proyecto cuenta con un impresionante 7 plantas, que alberga un total de 26 apartamentos e…
$583,583
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Experimente la vida moderna en este hermoso apartamento de 2 dormitorios, situado en el segu…
$490,354
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
El proyecto cuenta con un impresionante 7 plantas, que alberga un total de 26 apartamentos e…
$598,709
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Experimenta la vida elegante y contemporánea en uno de los lugares más estratégicos y vibran…
$455,741
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Descubre este apartamento de 2 dormitorios en la zona de Agios Athanasios de Limassol, a sol…
$989,343
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Una oportunidad excepcional para poseer un nuevo apartamento de una habitación en una de las…
$475,314
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
El proyecto cuenta con un impresionante 7 plantas, que alberga un total de 26 apartamentos e…
$808,559
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
El proyecto cuenta con un impresionante 7 plantas, que alberga un total de 26 apartamentos e…
$573,707
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Apartamento 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 496 m²
Villa de lujo inacabada en Agios Athanasios, con 3 plantas, 4 dormitorios, 5 baños, y una im…
$1,50M
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Introduciendo un impresionante apartamento de 2 dormitorios situado en la primera planta de …
$507,661
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Presentando una rara oportunidad de poseer un lujoso ático de 2 dormitorios, idealmente situ…
$554,209
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
El proyecto cuenta con un impresionante 7 plantas, que alberga un total de 26 apartamentos e…
$1,34M
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
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Área 72 m²
Una oportunidad excepcional para poseer un nuevo apartamento de una habitación en una de las…
$454,148
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Eleva tu estilo de vida con este impresionante ático de 2 dormitorios situado en el 3er piso…
$559,271
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Experimente el pináculo del lujo moderno que vive en este exclusivo apartamento de 3 dormito…
$876,869
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Presentando una rara oportunidad de poseer un lujoso ático de 2 dormitorios, idealmente situ…
$554,209
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
En venta es un moderno apartamento de una habitación en la zona turística de Agios Athanasio…
$472,452
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubra una finca privada en la zona de Panthea de Limassol. Este exquisito desarrollo ofre…
$553,115
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Descubra un lujo incomparable y una vida moderna en un nuevo complejo residencial, situado e…
$426,938
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Área 84 m²
El proyecto cuenta con un impresionante 7 plantas, que alberga un total de 26 apartamentos e…
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Área 136 m²
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Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Una oportunidad excepcional para poseer un nuevo apartamento de una habitación en una de las…
$477,438
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Introduciendo un impresionante apartamento de 2 dormitorios situado en la primera planta de …
$507,661
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Experimente la vida moderna en este hermoso apartamento de 2 dormitorios, situado en el segu…
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Descubre este apartamento de 2 dormitorios en la zona de Agios Athanasios de Limassol, a sol…
$998,584
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Descubre el lujo moderno en este excepcional apartamento de 2 dormitorios, situado en la pre…
$524,968
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Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
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