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Apartamentos con piscina en venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 150 m²
Piso 17/37
Affacciata sulle acque scintillanti del Mediterraneo, questa splendida residenza con tre cam…
$3,57M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Apartamento 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 151 m²
Piso 3/4
Este moderno apartamento ático, situado en las prestigiosas colinas de Agios Athanasios, com…
$2,64M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Área 82 m²
Piso 2/4
The Block Project 2R se encuentra en las tranquilas colinas de Germasogeia, Limassol, ofreci…
$438,265
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John Taylor Cyprus
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 137 m²
Piso 5/37
Esta exquisita residencia de tres dormitorios, que se eleva por encima del Mediterráneo espu…
$3,18M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 3
Área 212 m²
Apartamento de tres dormitorios en planta completa en venta en Germasogia - Provincia de Lim…
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 3
Área 192 m²
$1,02M
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Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
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