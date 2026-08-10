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Apartamentos en la montaña en venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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áticos
92
estudios
16
1 habitación
252
2 habitaciones
848
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12 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Situado en un tranquilo callejón sin salida en la zona más codiciada de Agia Fyla, esta espa…
$3,32M
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Presentando una rara oportunidad de poseer un lujoso ático de 2 dormitorios, idealmente situ…
$554,209
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Eleva tu estilo de vida con este impresionante ático de 2 dormitorios situado en el 3er piso…
$559,271
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Presentando una rara oportunidad de poseer un lujoso ático de 2 dormitorios, idealmente situ…
$554,209
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
En venta es un moderno apartamento de una habitación en la zona turística de Agios Athanasio…
$472,452
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Descubra un lujo incomparable y una vida moderna en un nuevo complejo residencial, situado e…
$426,938
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Eleva tu estilo de vida con este impresionante ático de 2 dormitorios situado en el 3er piso…
$559,271
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Venta es un apartamento moderno en el Agios Athanasios - Área Turística. Esta elegante propi…
$489,737
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Descubra un lujo incomparable y una vida moderna en un nuevo complejo residencial, situado e…
$426,938
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Apartamento 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 119 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Agios Athanasios (Cyprus), Limasol (Lemesos), Chipre
$603,365
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 50 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Agios Athanasios (Cyprus), Limasol (Lemesos), Chipre
$260,071
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 52 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Agios Athanasios (Cyprus), Limasol (Lemesos), Chipre
$236,144
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Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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